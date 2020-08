Los rayos gemelos de luz no brillarán durante el tributo del 11 de septiembre en Nueva York

NUEVA YORK (AP) - Las memorias de Michael Cohen sobre el presidente Donald Trump serán publicadas el 8 de septiembre por Skyhorse Publishing, que confirmó la noticia el jueves a The Associated Press. El libro se llama "Desleal: la verdadera historia del ex abogado personal del presidente Donald J. Trump".

"'Desleal' es la historia de horror política y empresarial más devastadora del siglo", según un comunicado de Skyhorse compartido con AP. “Es una historia que no has leído en los periódicos, ni en las redes sociales, ni la has visto en la televisión. Estas son cuentas que solo alguien que haya trabajado para Trump las 24 horas del día durante una década, no unos meses o incluso un par de años, podría conocer ".