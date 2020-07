Los primeros en responder 'empujados y pateados' en la escena del accidente mortal de una motocicleta

VIRGINIA BEACH, Va. ( WAVY ) – Los primeros respondedores fueron “empujados y pateados” el lunes por la noche mientras intentaban salvar la vida de un motociclista, dicen las autoridades.

Cuando los empleados de Virginia Beach Fire y EMS llegaron poco antes de las 9 pm, “una multitud rebelde se reunió y rápidamente creció en tamaño y fuera de control, rodeando la escena …”, según un informe del Departamento de Bomberos de Virginia Beach.

Mientras los bomberos intentaban tratar al hombre involucrado en el accidente , varios fueron “empujados y pateados”, según el informe. La víctima finalmente murió de sus heridas en el camino al hospital, según la policía de Virginia Beach.

Según el informe, algunas personas de la escena del accidente siguieron una ambulancia al hospital y comenzaron a “saltar, patear y golpear múltiples vehículos EMS causando daños”.

“La sala de emergencias se colocó en un cierre temporal como medida proactiva para garantizar la seguridad de todos”, escribió la portavoz de Sentara, Lauren Patton, en un correo electrónico. El encierro terminó “sin incidentes”. Patton dijo que no daría más detalles debido a la privacidad del paciente.

El portavoz de Virginia Beach Fire, Art Kohn, confirmó que ningún socorrista resultó herido, pero remitió a la policía de Virginia Beach con respecto a una posible investigación o cargos.

La policía de Virginia Beach no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No se sabe quién atacó a los socorristas y cuál fue su motivo.

Los amigos y familiares de la víctima del accidente, que no fue identificada por la policía pero fue referida por su familia como “CJ”, dijeron que algunos miembros de la familia en el lugar estaban “extremadamente molestos” inmediatamente después del accidente.

Se ha establecido un monumento en la escena.

Max Gonano, presidente de los bomberos profesionales de Virginia Beach, calificó el incidente como preocupante.

“Si la escena no es segura, es imposible para nosotros hacer nuestro trabajo adecuadamente. Y luego, cuando no podemos hacer nuestro trabajo … el público sufre y también es peligroso para ellos”, dijo Gonano. “Solo espero que no vuelva a suceder”.

