Los memoriales de Floyd volverán sobre la vida, presionarán por la justicia en la muerte

HOUSTON (AP) – Los servicios conmemorativos para honrar a George Floyd son extraordinarios: tres ciudades en seis días, con la posibilidad de que los dolientes presenten sus respetos en las comunidades donde nació, creció y murió.

Pero también lo son las circunstancias que los rodean: desde su muerte el 25 de mayo en Minneapolis, el nombre de Floyd ha sido coreado por cientos de miles de personas y ha potenciado un movimiento. Los encuentros violentos entre la policía, los manifestantes y los observadores han inflamado un país que ya se está recuperando de la pandemia de coronavirus.

Los organizadores de los memoriales quieren reconocer el significado que Floyd tuvo en la vida para su gran familia y el significado más amplio que asumió en la muerte, lo que sucedió después de que un oficial blanco presionó una rodilla en el cuello del hombre negro esposado durante varios minutos, incluso después de que Floyd se detuviera. moviéndose y suplicando por aire.

“Sería inadecuado si no consideraras la vida, el amor y la celebración que la familia quiere”, dijo el reverendo Al Sharpton, el líder de los derechos civiles que elogiará a Floyd en dos ciudades. “Pero también sería inadecuado … si actuaras como si estuviéramos en un funeral que ocurrió en circunstancias naturales”.

“La familia no es independiente de la comunidad”, dijo. “La familia quiere ver que algo suceda”.

El primer servicio será el jueves por la tarde en North Central University en Minneapolis. Sharpton, fundador de la Red de Acción Nacional, y el abogado de la familia Floyd, Ben Crump, hablarán.

El cuerpo de Floyd luego irá a Raeford, Carolina del Norte, donde nació hace 46 años, para una visita pública de dos horas y un servicio privado para la familia el sábado.

Finalmente, se realizará una visita pública el lunes en Houston, donde fue criado y vivió la mayor parte de su vida. El martes se llevará a cabo un servicio de 500 personas en la iglesia The Fountain of Praise e incluirá los discursos de Sharpton, Crump y el reverendo Remus E. Wright, el pastor de la familia. El ex vicepresidente Joe Biden, el presunto candidato presidencial demócrata, puede asistir, y también se esperan otras figuras políticas y celebridades. Seguirá un entierro privado.

Esta foto sin fecha proporcionada por Christopher Harris muestra a Harris, izquierda y George Floyd en Minneapolis. El alcalde de Minneapolis pidió el miércoles 27 de mayo de 2020 que se presenten cargos penales contra el oficial Derek Chauvin, a quien se ve en un video arrodillado contra el cuello de Floyd esposado, quien se quejó de que no podía respirar y murió bajo custodia policial. (Christopher Harris vía AP)

Tanto los monumentos en Minneapolis como en Houston incluirán tributos personales y elogios sobre la justicia social, dijo Sharpton.

Debido al coronavirus, Fountain of Praise estará limitado al 20% de su capacidad y los visitantes deberán usar máscaras.

El último viaje de Floyd fue diseñado con intención, dijo Sharpton. Tras abandonar Houston para ir a Minneapolis en 2014 en busca de un trabajo y una nueva vida, Floyd volverá sobre ese camino.

“Dijeron colectivamente que necesitamos hacer la primera declaración conmemorativa de la ciudad a la que eligió ir para ganarse la vida, que terminó con su vida”, dijo.

Clayborne Carson, director del Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King, Jr. de la Universidad de Stanford, dijo que “para una persona que era prácticamente desconocida para el mundo hasta la semana pasada, esto no tiene precedentes”.

“Esto ha tocado un nervio”, dijo Carson. “Se ha estado acumulando para toda la historia estadounidense. Creo que las personas que conocen la historia de este país entienden que hay mucho que expiar y mucho que celebrar en términos de personas que defendieron la justicia ”.

El tamaño del monumento de Floyd refleja su impacto y la necesidad de reconocer el dolor generalizado que ha causado su muerte, dijo Tashel Bordere, experto en dolor y profesor asistente de la Universidad de Missouri. También refleja una tradición, particularmente en las comunidades afroamericanas, de que los grandes funerales pueden proporcionar el reconocimiento de que un ser querido perdido luchó por recibir en la vida.

Pero, agregó, “el dolor va mucho más allá del funeral; la curación va mucho más allá del funeral. La justicia se experimenta cuando las personas se sienten seguras en sus comunidades y en sus vidas”.

Carson dijo que el impacto de la muerte de Floyd se mediría en última instancia por los cambios en la forma en que la policía trata a los afroamericanos y las tasas dispares a las que los negros son encarcelados.

“De lo contrario, será el próximo George Floyd y el siguiente”, dijo.

