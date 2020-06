Los gobernadores demócratas rechazan el llamado de Trump para enviar militares

SACRAMENTO, California (AP) – Varios gobernadores demócratas rechazaron el lunes la amenaza del presidente Donald Trump de desplegar al ejército estadounidense a menos que envíen unidades de la Guardia Nacional para “dominar las calles” en reacción a la violencia que ha estallado en todo el país.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que no cree que el gobierno federal pueda enviar tropas militares a su estado. Acusó al presidente de crear un “momento incendiario” al amenazar con hacer precisamente eso para sofocar la violencia que surgió cuando los manifestantes salieron a las calles en reacción al asesinato de George Floyd en Minneapolis.

“Rechazo la idea de que el gobierno federal puede enviar tropas al estado de Illinois”, dijo Pritzker en CNN después de que Trump instó a los gobernadores a desplegar la Guardia. Si no lo hicieran, dijo que enviaría “miles y miles” de soldados .

Pritzker fue uno de los primeros gobernadores en reaccionar a los comentarios de Trump, que se produjeron horas después de que el presidente llamara a los gobernadores “débiles” y los instó a tomar una respuesta más agresiva a la violencia del fin de semana. Se produjo cuando los estadounidenses se reunieron para protestar contra la brutalidad policial contra los estadounidenses negros después del asesinato de Floyd, que fue esposado y en el suelo suplicando por aire cuando un oficial de policía blanco presionó una rodilla en su cuello durante varios minutos.

Algunas manifestaciones se han vuelto violentas, con personas entrando y robando en negocios, rompiendo ventanas de automóviles y prendiendo fuego.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo no ha desplegado la Guardia Nacional del estado en la ciudad de Nueva York, aunque dijo el lunes que el estado tenía 13,000 tropas que “podemos usar en cualquier momento”.

“Digo gracias pero no gracias”, dijo Cuomo en CNN sobre el llamado de Trump para enviar tropas militares a los estados.

Al menos 23 estados y el Distrito de Columbia ya habían desplegado tropas de guardia a partir del lunes por la mañana, según un comunicado de la Guardia Nacional. No estaba claro si la acción sería suficiente para satisfacer al presidente. Trump no respondió preguntas de los periodistas y no dijo cómo decidiría si la respuesta de un estado era suficiente.

El gobernador demócrata Jay Inslee, de Washington, quien activó la guardia del estado, dijo en un comunicado que reza “ningún soldado y ningún civil resultaron heridos o asesinados por este ataque imprudente”.

“Este presidente ha demostrado en repetidas ocasiones que es incapaz de gobernar y no mostró nada más que falsa bravuconería en todo el caos que ha acompañado su tiempo en el cargo”, dijo Inslee en un comunicado.

El gobernador de Nevada Steve Sisolak, también demócrata, dijo que cualquier sugerencia de que la Guardia Nacional del estado está mal equipada para manejar las necesidades del estado está “mal informada”. “Como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional de Nevada, puedo afirmar, categóricamente, que han cumplido con su deber de proteger a todos los nevadenses, y continuaré haciéndolo”.

En la vecina Oregon, la gobernadora Kate Brown dijo que la violencia está siendo perpetrada por un pequeño segmento de manifestantes. Ella se negó a desplegar la Guardia Nacional el domingo a petición del alcalde de Portland, Ted Wheeler, porque le preocupaba que se intensificara una situación tensa, pero el lunes activó a 50 miembros de la guardia desarmados en funciones de apoyo.

“No se desactiva la violencia al poner soldados en las calles”, dijo Brown, un demócrata, el lunes en respuesta a los comentarios de Trump sobre que los gobernadores son débiles en su respuesta. “Trump quiere que los gobernadores desplieguen la Guardia Nacional como una muestra de fuerza para intimidar al público. Quiero asegurarme de que el público pueda alzar sus voces de manera segura en este llamado tan necesario para la reforma ”.

Ella no comentó de inmediato sobre los comentarios de Trump sobre el despliegue del ejército de los EE. UU.

Tampoco el gobernador de California Gavin Newsom, quien ha desplegado miles de tropas de guardia en Los Ángeles y otras ciudades. Llamó a los comentarios matutinos de Trump como “ruido” y evitó abordarlos directamente, aunque dijo que la nación está desesperada por el liderazgo.

Los miembros de la guardia pueden ayudar a las fuerzas del orden público y realizar tareas tales como control de tráfico, soporte de comunicaciones y extinción de incendios.

__

Los escritores de Associated Press, Gillian Flaccus en Portland, Oregon, Rachel La Corte en Olympia, Washington y Michelle Price en Las Vegas contribuyeron a este informe.

