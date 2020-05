Los científicos descubren una galaxia gigante en forma de rosquilla

(CNN) – Un equipo de científicos descubrió una galaxia gigante en forma de dona que podría ayudarnos a comprender más sobre cómo se forman y evolucionan las estructuras galácticas.

Es un tipo de galaxia muy raro, pero tiene una masa similar a nuestra propia Vía Láctea.

Eso es según un comunicado de prensa de “El Centro de Excelencia de Arc para All Sky Astrophysics in Three Dimensions”.

Los astrónomos de la institución pudieron obtener una imagen de la galaxia y ahora pueden mostrar cómo era hace 11 mil millones de años.

11 mil millones de años luz es lo lejos que está de nuestro sistema solar.

El agujero en el centro puede no parecer mucho, pero tiene un diámetro dos mil millones de veces más largo que la distancia entre la Tierra y el Sol.

La galaxia ha sido nombrada R5519.

