LONDRES (AP) — Un destacado asesor de la Organización Mundial de la Salud describió el brote sin precedentes de la rara enfermedad de la viruela del simio en los países desarrollados como “un evento aleatorio” que podría explicarse por un comportamiento sexual riesgoso en dos eventos masivos recientes en Europa.

En una entrevista con The Associated Press, el Dr. David Heymann, exjefe del departamento de emergencias de la OMS, dijo que la principal teoría para explicar la propagación de la enfermedad era la transmisión sexual entre hombres homosexuales y bisexuales en dos raves celebradas en España y Bélgica. La viruela del mono no ha provocado previamente brotes generalizados más allá de África , donde es endémica en los animales.

“Sabemos que la viruela del simio puede propagarse cuando hay un contacto cercano con las lesiones de alguien que está infectado, y parece que el contacto sexual ahora ha amplificado esa transmisión”, dijo Heymann.

Eso marca una desviación significativa del patrón típico de propagación de la enfermedad en África central y occidental, donde las personas se infectan principalmente por animales como roedores y primates salvajes y los brotes no se han extendido a través de las fronteras.

Hasta la fecha, la OMS ha registrado más de 90 casos de viruela del simio en una docena de países, incluidos Gran Bretaña, España, Israel, Francia, Suiza, Estados Unidos y Australia.

El alto funcionario de salud de Madrid dijo el lunes que la capital española ha registrado 30 casos confirmados hasta el momento. Enrique Ruiz Escudero dijo que las autoridades están investigando posibles vínculos entre un reciente evento del Orgullo Gay en las Islas Canarias, que atrajo a unas 80.000 personas, y casos en una sauna de Madrid.

Heymann presidió una reunión urgente del grupo asesor de la OMS sobre amenazas de enfermedades infecciosas el viernes para evaluar la epidemia en curso y dijo que no había evidencia que sugiriera que la viruela del mono podría haber mutado a una forma más infecciosa.

La viruela del mono generalmente causa fiebre, escalofríos, sarpullido y lesiones en la cara o los genitales. Se puede propagar a través del contacto cercano con una persona infectada o con su ropa o sábanas, pero aún no se ha documentado la transmisión sexual. La mayoría de las personas se recuperan de la enfermedad en varias semanas sin necesidad de hospitalización. Las vacunas contra la viruela, una enfermedad relacionada, también son eficaces para prevenir la viruela del simio y se están desarrollando algunos medicamentos antivirales.

La enfermedad puede ser fatal en alrededor del 10% de las infecciones, pero no se han reportado muertes entre los casos actuales.

La OMS dijo que el brote es “atípico” y que el hecho de que se estén viendo casos en tantos países diferentes sugiere que la enfermedad puede haberse propagado silenciosamente durante algún tiempo. El director de la agencia en Europa advirtió que a medida que comienza el verano en todo el continente, las reuniones masivas, los festivales y las fiestas podrían acelerar la propagación de la viruela del simio.

Otros científicos han señalado que será difícil desentrañar si es el sexo en sí mismo o el contacto cercano relacionado con el sexo lo que ha impulsado la reciente propagación de la viruela del simio en Europa.

“Por naturaleza, la actividad sexual implica contacto íntimo, lo que uno esperaría aumentar la probabilidad de transmisión, independientemente de la orientación sexual de una persona y del modo de transmisión”, dijo Mike Skinner, virólogo del Imperial College London.

El domingo, la principal asesora médica de la Agencia de Seguridad de la Salud de Gran Bretaña, la Dra. Susan Hopkins, dijo que esperaba que se identificaran más casos de viruela del simio en el país “diariamente”.

Las autoridades del Reino Unido han dicho que “una proporción notable” de los casos en Gran Bretaña y Europa han sido en hombres jóvenes sin antecedentes de viajes a África y que son homosexuales, bisexuales o tienen relaciones sexuales con hombres. Las autoridades de Portugal y España también dijeron que sus casos fueron en hombres que en su mayoría tenían relaciones sexuales con otros hombres y cuyas infecciones se detectaron cuando buscaron ayuda para las lesiones en las clínicas de salud sexual.

Heymann, quien también es profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que el brote de viruela símica probablemente fue un evento aleatorio que podría atribuirse a una sola infección.

“Es muy posible que haya alguien que se infectó, desarrolló lesiones en los genitales, las manos o en algún otro lugar, y luego se lo transmitió a otros cuando hubo contacto sexual o físico cercano”, planteó la hipótesis de Heymann. “Y luego hubo estos eventos internacionales que sembraron el brote en todo el mundo, en los EE. UU. y otros países europeos”.

Hizo hincapié en que era poco probable que la enfermedad desencadenara una transmisión generalizada.

“Esto no es COVID”, dijo. “Necesitamos reducir su velocidad, pero no se propaga en el aire y tenemos vacunas para protegernos”. Heymann dijo que se deben realizar estudios rápidamente para determinar si la viruela del simio puede ser transmitida por personas sin síntomas y que las poblaciones en riesgo de contraer la enfermedad deben tomar precauciones para protegerse.