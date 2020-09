La revelación fiscal de Trump podría empañar la imagen que impulsó el aumento

Cuando el ex mariscal de campo de la NFL Michael Vick fue con algunos miembros de su familia para intentar votar en 2011, el ex seleccionado No. 1 del draft que hizo una carrera gracias a su esquiva habilidad en el campo de fútbol americano fue despedido por noticias que no esperaba: no era elegible.

"Me enteré porque tenía un delito grave en mi historial que no podía votar", recordó Vick en el primer episodio de la miniserie documental de More Than a Vote, la organización de empoderamiento político encabezada por LeBron James. "Esa fue solo una de las cosas que no sabía que me quitaron una vez que fui encarcelado y obtuve un delito grave en mi historial".