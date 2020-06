La publicación en las redes sociales de la maestra BLM provoca indignación e investigación

PALATINE, Ill. ( WGN ) – Una publicación de Facebook sobre las protestas de “Black Lives Matter” es ahora objeto de una investigación interna en una escuela secundaria suburbana de Illinois.

Algunos estudiantes actuales y anteriores dicen que están indignados por una publicación de Facebook de un profesor de estudios sociales en Palatine High School, ahora eliminada.

“Deben tomar medidas inmediatas sobre el maestro para que la escuela sepa que realmente están respaldando a los negros y que están en apoyo”, dijo el ex alumno Aaliyah Holloway. “Porque dejarla ir bajo investigación siento que no es suficiente. No es suficiente.”

La publicación dice, en parte:

Encuentro el término “privilegio blanco” tan racista como la palabra “N”. Tampoco has caminado en mis zapatos, así que no hagas suposiciones sobre mí y mi llamado privilegio. ¿Crees que Estados Unidos es racista? Entonces te ha engañado el establecimiento liberal blanco y los celadores raciales como Jesse Jackson y Al Sharpton.

“Eso no es lo mismo que decir la palabra N”, dijo Holloway. “Eso me sorprendió. No es lo mismo.”

“Tan horrible como fue, no fue sorprendente venir de ella porque ha tenido un historial de publicación de cosas severamente problemáticas en su Facebook durante años”, dijo Amirah Nasir, quien se graduó de la escuela en 2012.

El Distrito 211 emitió un comunicado diciendo:

“La administración se enteró de una publicación en las redes sociales hecha por un miembro del personal. La publicación ha sido eliminada, y actualmente estamos llevando a cabo una investigación y seguiremos adelante con las medidas apropiadas. Las declaraciones en la publicación no reflejan los valores o principios del Distrito 211. Realmente lamentamos cualquier daño o falta de respeto que esto pueda haber causado “.

Tim McGowan es un residente de Palatine y un padre que ayudó a organizar un mitin de Black Lives Matter en Palatine la semana pasada.

“Crecí aquí”, dijo. “Mis amigos blancos a menudo interactuarán con la policía en mi nombre, porque saben y reconocen que es al menos menos probable que la situación se intensifique con ellos que conmigo. Eso es un privilegio blanco. Es un privilegio que no tengo “.

McGowan dijo que el maestro debería ser despedido.

“Ella está a cargo de moldear las mentes. Ya no creo que sea adecuada para hacer eso ”, dijo. “Antes de que podamos sanar, tenemos que admitir dónde están los defectos. Tenemos que señalar los problemas. Tenemos que señalar los problemas. Pero antes de eso, no vamos a sanar “.

McGowan dijo que espera que este problema se aborde en la próxima reunión virtual de la junta escolar la próxima semana. Él está llamando al distrito para implementar un desarrollo profesional culturalmente receptivo, abordar las prácticas de contratación y crear un plan de estudios más inclusivo.

