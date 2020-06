La policía que llamó a los niños que jugaban al fútbol se unió al juego

SHAKER HEIGHTS, Ohio ( WJW ) – Una mujer de Ohio dice que alguien llamó a la policía con sus hijos durante el fin de semana mientras jugaban al fútbol en la calle, y los oficiales respondieron uniéndose al juego.

Wendy Brown dijo que los niños estaban “jugando” el sábado en Shaker Heights, Ohio, cuando llamaron a la policía.

“Los alentamos a salir y ser niños, así que solo estaban jugando fútbol en la calle como lo hacen en cualquier otro momento”, dijo Brown. “No sé el nombre del policía, pero él se acercó a mí y me dijo: ‘No sé quién lo haría, pero alguien llamó a la policía por los niños, me dijeron que estaban jugando en la calle, así que pasamos. ‘ Y él dijo: ‘Solíamos jugar en la calle cuando éramos niños’ “.

Brown capturó la escena en su teléfono celular cuando los oficiales que respondieron se unieron al juego.

“Si no tuviéramos a los tres caballeros que vinieron a revisarlos, podría haber sido mucho peor”, dijo.

Fue un incidente que renovó un debate a nivel nacional sobre la raza en Estados Unidos.

Con altas tensiones raciales , son las narrativas falsas las que pueden poner en peligro a los oficiales y a la comunidad a la que sirven.

El mes pasado, una mujer blanca en el Central Park de Nueva York amenazó con llamar a la policía a un hombre negro después de que él le pidiera que le pusiera la correa a su perro en un área del parque donde la correa era obligatoria.

El incidente fue visto como otro ejemplo de personas blancas que llaman a la policía a los afroamericanos por razones mundanas.

South Euclid, Ohio, el oficial de policía Joe DiLillo, que no fue uno de los oficiales que respondieron el sábado, dice que ha estado en la fuerza durante 15 años y que los niños de su ciudad lo conocen simplemente como el oficial Joe. Dijo que a menudo juega un partido de baloncesto con niños pequeños.

“Nunca he golpeado a nadie, pateado a nadie, apuñalado a nadie, disparado a nadie. La mayoría de los oficiales hacen toda su carrera sin hacerlo”, dijo DiLillo. “Me reconocieron, yo los reconocí y me pidieron que saliera del auto y hablara un poco con ellos, les frotara los codos y luego me uniera a ellos en un juego de baloncesto, lo cual me alegró hacer”.

Durante el fin de semana, DiLillo y el jefe de policía de South Euclid se unieron a cientos en una protesta pacífica contra la brutalidad policial derivada del asesinato policial de George Floyd por Minneapolis .

DiLillo dijo que ahora se necesitan más imágenes positivas como un juego de baloncesto de recolección ahora más que nunca.

“Nadie odia más a los malos policías que a los buenos policías, y es desafortunado porque hay tantos policías trabajadores en este país que van a trabajar todos los días y quieren hacer el bien”, dijo DiLillo.