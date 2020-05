La policía investiga el nido de tortugas destrozadas a lo largo de la costa del Golfo

GULF SHORES, Ala. ( WKRG ) – Un nido de tortugas a lo largo de West Beach en Gulf Shores ha sido destrozado.

Según la Fundación Costera de Alabama, alguien movió la pantalla del depredador y cavó en la arena varias pulgadas. Afortunadamente, los huevos no fueron molestados. Los recolectores de datos que monitorean las estadísticas de temperatura y agua no fueron alterados. La organización ha presentado un informe ante la policía de Gulf Shores. Este nido en particular está cerca de la cuadra 1200 de West Beach Boulevard.

Si tiene alguna información, llame al departamento de policía de Gulf Shores.









