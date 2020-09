La policía de Connecticut publica un video de la cámara corporal después de que el arresto de una mujer desatara indignación en línea

HARTFORD, Connecticut (WTNH) – La policía de Hartford publicó las imágenes de la cámara corporal de una parada de tráfico la madrugada del lunes después de que los videos del incidente comenzaran a circular en las redes sociales.

El departamento dijo que quería publicar las imágenes rápidamente para mantener la situación lo más transparente posible.

La policía dijo que el incidente comenzó cuando vieron el vehículo en cuestión en Blue Hills Avenue, que fue denunciado como robado y buscado por su participación en un tiroteo en una comunidad cercana.

Los oficiales detuvieron el automóvil y se acercaron al conductor, quien dijo que ella era la dueña del automóvil.

Después de informarle de la situación, el video la mostró enfurecida y les dijo a los oficiales que el vehículo era suyo.

Comienza con ella diciéndole a un oficial: “Mientes [expletive] porque nunca he estado en Nueva Bretaña … Quiero tu número de placa. Vas a bajar”.

Continuó gritándole al oficial, diciendo: “Todo lo que hago es legítimo”, mientras arrojaba algún tipo de tarjeta de su bolso al parabrisas de la patrulla.

Un oficial se le acercó y le dijo: “Señora, necesita relajarse”.

Luego, un oficial trató de mostrarle que su vehículo estaba en la lista y ella acusó a los oficiales de simplemente agregarlo.

“No hay forma posible”, dijo. “Acabas de hacer eso en el sistema. No hay [expletive] posible forma de que mi auto nunca haya sido reportado como robado. Nunca”.

Continuó gritando “siempre” cuando un oficial detrás de ella gritó: “Sí, lo ha hecho”.

“No, [expletive] no lo ha hecho”, dijo, volteando al oficial. Déjame solo. No, no ha … Todo está a mi nombre. ¿Cómo [expletive] podría denunciarse como robado? ”

Como ella seguía molesta con los oficiales, le dijeron que estaban cotejando su información con el DMV para verificar que ella era la dueña del auto para poder eliminarlo de la lista.

La situación se intensificó rápidamente y la mujer saltó dentro del automóvil y se negó a salir. Los oficiales le dijeron severamente a la mujer que saliera, pero trataron de despegar, moviendo su vehículo hacia adelante mientras estaba rodeado por oficiales.

Una vez más, los agentes le dijeron que saliera y trataron de sacarla. Dijo que el vehículo era suyo y que su hija estaba adentro.

En algún momento, un pasajero que estaba en el automóvil se bajó y ahora estaba en la acera.

Durante la conmoción, el pasajero se llevó al niño y se fue, dijo la policía, y agregó que él es el sospechoso del tiroteo en cuestión.

Luego, la policía sacó a la mujer del automóvil por la fuerza. Segundos después, fue vista en el suelo siendo inmovilizada.

Uno de los videos en las redes sociales mostró la rodilla de un oficial tocando la cabeza de la mujer. Sin embargo, después de revisar el video, el departamento dijo que la rodilla del oficial no la tocaba.

“Hay un punto en algunas de las imágenes de video donde parece que un oficial tiene su rodilla sobre la mujer. Sin embargo, según una revisión inicial de las imágenes de video, no lo hace. Parece que tiene la rodilla sobre la cabeza de ella. área, que luego mueve. ”

Los videos han provocado indignación en la comunidad.

“Es George Floyd de nuevo, excepto que la voz era diferente”, dijo el activista comunitario Cornell Lewis. “Pensé en una rodilla que estaba en algún lugar cerca de la cabeza o el cuello. Vi a un oficial con algo que parecía un [arm lock] , y tenía a la mujer en una situación muy, muy apretada”.

La mujer finalmente fue detenida y acusada de interferir con la policía y poner en peligro imprudente. La policía dijo que no sufrió heridas.

La policía dijo que no usaron gas pimienta ni armas durante el incidente.

El departamento está revisando el uso de la fuerza en el incidente.

La policía no comentó si el auto fue robado o no.

ÚLTIMAS HISTORIAS: