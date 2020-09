La policía cancela las vacaciones; prepararse para la decisión de Breonna Taylor

An undated courtesy photo of Breonna Taylor.

La policía de Louisville, Kentucky, dijo el lunes que habían cancelado las vacaciones y estaban levantando barricadas en preparación para el anuncio del fiscal general del estado sobre si acusará a los oficiales por la muerte a tiros de Breonna Taylor.

Un comunicado del departamento dijo que todas las solicitudes de vacaciones y días libres se cancelarían “hasta nuevo aviso” mientras la ciudad espera el anuncio del fiscal general Daniel Cameron. “Es importante señalar que (Cameron) ha dicho que no hay un calendario para el anuncio”, agregó el comunicado.

Cameron dijo a principios de este mes que “una investigación, si se realiza correctamente, no puede seguir un plazo determinado”.

“Cuando concluya la investigación y se tome una decisión, proporcionaremos una actualización sobre un anuncio”, dijo.

Taylor, una trabajadora médica de emergencia, recibió ocho disparos el 13 de marzo por parte de agentes que entraron a su casa con una orden de no golpear durante una investigación de narcóticos. La orden de arresto utilizada estaba relacionada con un sospechoso que no vivía allí y no se encontraron drogas en el interior. Desde entonces, el Consejo Metropolitano de Louisville prohibió el uso de órdenes judiciales de no golpe.

Grandes protestas por la muerte de Taylor, que en ocasiones se tornaron violentas, estallaron a fines de mayo en la ciudad, pero la mayoría de las manifestaciones desde entonces han sido pacíficas, incluida una marcha masiva frente al Derby de Kentucky a principios de este mes. Celebridades, atletas, activistas y la familia de Taylor llevan meses presionando a Cameron para que acuse penalmente a los oficiales involucrados en la redada.

La semana pasada, la ciudad de Louisville resolvió una demanda de la familia de Taylor por $ 12 millones y prometió varias reformas policiales como parte del acuerdo.

La policía dijo en el comunicado que están levantando barricadas en el centro de la ciudad. Muchas de las protestas han tenido lugar en un parque del centro y en el ayuntamiento.

Los funcionarios federales han cerrado el tribunal federal y otros edificios federales durante la semana.

ÚLTIMAS HISTORIAS: