La novela erótica ‘Besando al Coronavirus’ se vuelve viral; autor escribe un libro después de perder el trabajo

DENVER ( KDVR ) – Un nuevo libro titulado “Besar el coronavirus”, descrito como “una historia apasionante sobre el amor prohibido”, está ganando rápidamente la atención internacional.

El libro, una novela de debut de MJ Edwards, fue lanzado el 22 de abril y solo tiene 16 páginas.

Edwards escribió el libro, etiquetado como “erótica viral”, después de perder su trabajo en un “intento de tratar de pagar las cuentas”.

Solo se vende como copia digital a través de Amazon . He aquí un extracto:

Se suponía que debía curar el coronavirus.

En cambio … ella se enamoró de él. La Dra. Alexa Ashingtonford es parte de un excelente equipo de científicos encargados de encontrar la cura para el devastador Coronavirus. Poco sabía ella que terminaría enamorándose de él, en esta erótica viral tórrida.

“Kissing Coronavirus” ha recibido más de 170 reseñas en Amazon.

“Sí, todavía le di 5 estrellas. No entre en esto esperando una buena lectura, ya sea una historia o un escrito. Es absolutamente necesario que lo haga esperando que sea peor de lo que imagina y listo para reír. El hecho que era tan malo que me hizo reír como loco es por eso que lo califiqué tan alto “, compartió un comprador verificado.

Otro crítico escribió: “Normalmente no leo nada como esto. Sin embargo, hice que mis amigos lo leyeran y solo el título fue lo que me hizo entenderlo. Ahora sé que Covid-19 se ha cobrado muchas vidas. No es nada que hacer Es divertido nuestro chiste sobre. A la luz de todo eso. A veces es necesario encontrar humor en las cosas cuando realmente está ocurriendo una pandemia. Solo 2020 será recordado en los próximos años “.

