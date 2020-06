Mujer dice que una bala de goma de la policía la dejó ciega de un ojo

SACRAMENTO, California ( KTXL ) – Una mujer de Sacramento probablemente nunca podrá ver por su ojo izquierdo después de ser alcanzada por un proyectil disparado por la policía en una protesta reciente.

Shantania Love, también conocida como Nia, dijo que estaba en una protesta de Black Lives Matter el 29 de mayo con la esperanza de abrir los ojos de las personas a la realidad de la brutalidad policial cuando resultó herida.

“No esperaba que terminara así”, dijo Love.

Love, madre de dos hijos, fue una de las miles en todo el país protestando por la muerte de George Floyd a manos de los agentes de policía de Minneapolis.

“Solo tenía que venir, tenía que venir aquí”, dijo Love. “Fue divertido, la gente bailaba, reía. Hubo un incidente que agitó a la multitud y, una vez que sucedió, enviaron más oficiales y más oficiales, y comenzamos a decir: ‘Hey, no disparen’ “.

Love dijo que había comenzado a alejarse cuando la golpearon. “Estaba lejos de la multitud. Me di la vuelta para ver dónde estaba mi hermano, y cuando me di la vuelta, me golpearon”.

Love dijo que cayó al suelo después de ser golpeada por lo que ella cree que fue una bala de goma.

“No se siente como el caucho. Se sintió como si alguien me hubiera disparado con un cañón ”, dijo.

Después de una cirugía y varias citas médicas, Love dijo que le dijeron que probablemente nunca más volvería a ver por su ojo izquierdo.

“Fue desgarrador protestar y hacer algo en lo que creo y este fue el resultado final”, dijo Love.

Entre sus partidarios el lunes se encontraban tres miembros de la asamblea de California, incluido Ash Kalra de San José, que llamó la atención sobre una manifestación del 1 de mayo en la que las personas que protestaban por el cierre de COVID-19 se enfrentaron con la policía.

“Aquellos que se presentaban debido a órdenes de quedarse en casa debido a COVID, algunos de ellos estaban abordando a agentes de policía, y sin embargo no vi balas de goma, gases lacrimógenos o porras”, dijo Kalra. de repente, cuando la gente se está levantando para Black Lives Matter, una causa que lleva 401 años en proceso, estamos viendo este nivel de violencia contra los manifestantes pacíficos “.

No está claro qué agencia de cumplimiento de la ley es responsable en el caso de Love.

La Patrulla de Carreteras de California dijo que no estaban involucrados. La Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento dijo anteriormente lo mismo, pero ahora dice que están tratando de determinar si sus agentes estuvieron involucrados o no.

El Departamento de Policía de Sacramento también está investigando diciendo:

El Departamento de Policía de Sacramento está al tanto de las denuncias que se hacen en este incidente. En este punto no hemos confirmado que las lesiones se mantuvieron debido al uso de la fuerza por parte del Departamento de Policía de Sacramento. La noche en que supuestamente ocurrió esto, también tuvimos agencias externas que colaboraron en la protesta. Si se determina que las lesiones han sido sostenidas debido al uso de la fuerza por SPD, según la política del departamento, se revisará el uso de la fuerza.

La abogada de Love, Lisa Bloom, dijo que planean presentar una queja formal, así como una demanda y quieren ver cargos criminales contra el oficial que le disparó a Love y a cualquiera que permitió que sucediera.

“Para obtener Justicia para Nia Love, necesitamos testigos y videos. Si estuvo en la protesta alrededor de la medianoche del 29 de mayo cuando la policía disparaba balas de goma, necesitamos saber de usted ”, dijo Bloom.

Aunque Love le ofrece esperanza a su ojo, acepta que el cambio a veces requiere sacrificio.

“Si esa es la repercusión, lo tomo. Valió mucho la pena “, dijo.” Tengo hijas negras y quiero que este mundo no sea tan difícil para ellas como lo es para nosotros en este momento “.