LONDRES (AP) — Sobre todo, hubo conmoción. Esa es la palabra que la gente usa una y otra vez cuando recuerdan la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París hace 25 años esta semana.

La mujer que el mundo vio crecer de una tímida maestra de jardín de infantes adolescente a una celebridad glamorosa que consoló a los pacientes con SIDA e hizo campaña para la remoción de minas terrestres no podría estar muerta a la edad de 36 años, ¿o sí?

“Creo que debemos recordarnos a nosotros mismos que probablemente fue la mujer más conocida en el mundo de habla inglesa, aparte quizás de la propia reina Isabel II”, dijo el historiador Ed Owens.

“Y, dada esta enorme personalidad de celebridad que había desarrollado, que se extinguiera de la noche a la mañana, que muriera en circunstancias tan trágicas, a una edad tan joven, creo que realmente fue un gran impacto para muchas personas”.

Fue esa incredulidad lo que consolidó el legado de Diana como la mujer que trajo un cambio duradero a la familia real británica, ayudando a cerrar la brecha entre siglos de tradición y una nación nueva y multicultural en la era de Internet.

Primero, hubo una gran aflicción del público que acudió a la casa de la princesa en el Palacio de Kensington para llorar la pérdida de una mujer que la mayoría nunca había conocido. Solo eso obligó a la realeza a reconocer que el toque común de Diana había conectado con la gente de maneras que aún no se le habían ocurrido a la Casa de Windsor.

Desde entonces, esas lecciones han inspirado a otros miembros de la realeza, incluidos los hijos de Diana, los príncipes William y Harry, a ser más informales y accesibles. Como prueba, no busque más allá del deslumbrante concierto que fue la pieza central del Jubileo de Platino de junio para celebrar los 70 años de la reina en el trono.

Había bandas de rock y cantantes de ópera, bailarines y láseres pintando imágenes de corgis en el cielo. Pero el mayor aplauso fue para la propia Elizabeth, quien apareció en un cortometraje para compartir una taza de té con el tesoro nacional británico Paddington Bear. Luego resolvió un misterio de mucho tiempo y reveló lo que hay dentro de su famoso bolso negro: un sándwich de mermelada, solo para emergencias.

No era obvio que Diana sería una rebelde real cuando se casara con el príncipe Carlos.

Miembro de la aristocrática familia Spencer, Diana era conocida por sus lazos con volantes, faldas elegantes y una melena rubia juvenil cuando comenzó a salir con el futuro rey. Después de dejar la escuela a los 16 años, pasó un tiempo en una escuela de acabados en los Alpes suizos y trabajó como niñera y maestra de preescolar mientras vivía en Londres.

Pero floreció, convirtiéndose en un ícono de estilo internacional en el momento en que caminó por el pasillo de la Catedral de St. Paul envuelta en encaje y seguida por un tren de 25 pies el 29 de julio de 1981.

A partir de ese momento, los reporteros y fotógrafos siguieron a Diana a donde quiera que fuera. Si bien Diana odiaba la intrusión, rápidamente aprendió que los medios también eran una herramienta que podía usar para llamar la atención sobre una causa y cambiar las percepciones del público.

Ese impacto se vio de manera más famosa cuando la princesa abrió la primera sala especializada del Reino Unido para pacientes con sida el 9 de abril de 1987.

Tales ceremonias de inauguración son un elemento básico de los deberes reales. Pero Diana se dio cuenta de que había más en juego. Extendió la mano y tomó las manos de un paciente joven, demostrando que el virus no se podía transmitir por el tacto. El momento, capturado por fotos transmitidas en todo el mundo, ayudó a combatir el miedo, la desinformación y el estigma que rodea a la epidemia del SIDA.

Una década después, Diana era aún más conocedora de los medios.

Siete meses antes de morir, Diana se puso una visera protectora y un chaleco antibalas y caminó por un camino despejado a través de un campo minado en Angola para promover el trabajo de The HALO Trust, un grupo dedicado a retirar minas de antiguas zonas de guerra. Cuando se dio cuenta de que algunos fotógrafos no consiguieron la toma, se dio la vuelta y la volvió a hacer.

Las imágenes atrajeron la atención internacional a la campaña para librar al mundo de los explosivos que acechan bajo tierra mucho después del final de las guerras. Hoy, 164 países han firmado un tratado que prohíbe las minas terrestres.

Pero esa plataforma pública tuvo un precio.

Su matrimonio se desintegró, y Diana culpó a la continua relación de Charles con su amante, Camilla Parker Bowles. La princesa también luchó contra la bulimia y reconoció intentos de suicidio, según “Diana: Her True Story — In Her Own Words”, publicado en 1992 y basado en cintas que Diana le envió al autor Andrew Morton.

“Cuando comencé mi vida pública, hace 12 años, entendí que los medios podrían estar interesados en lo que hice”, dijo Diana en 1993. “Pero no sabía cuán abrumadora se volvería esa atención. Ni la medida en que afectaría tanto a mis deberes públicos como a mi vida personal, de una manera que ha sido difícil de soportar”.

Al final, contribuyó a su muerte .

El 30 de agosto de 1997, un grupo de paparazzi acampó afuera del Hotel Ritz en París con la esperanza de tomar fotos de Diana y su novio Dodi Fayed persiguieron su automóvil hasta el túnel Pont de l’Alma, donde el conductor perdió el control y se estrelló.

Diana murió el 31 de agosto de 1997.

Un mundo atónito se lamentó . Ramos de flores, muchas de las cuales incluían notas personales, alfombraron los terrenos fuera de la casa de Diana en el Palacio de Kensington. Ciudadanos llorando se alinearon en las calles fuera de la Abadía de Westminster durante su funeral.

La reacción del público contrastó con la de la familia real, que fue criticada por no aparecer rápidamente en público y negarse a bajar a media asta la bandera del Palacio de Buckingham.

El duelo provocó un examen de conciencia entre los miembros de la Casa de Windsor. Se dispusieron a comprender mejor por qué la muerte de Diana había provocado un espectáculo tan abrumador, dijo Sally Bedell Smith, historiadora y autora de “Diana in Search of Herself”.

“Creo que su legado fue algo que la reina en su sabiduría (buscó) adaptar en los primeros años después de su muerte”, dijo Smith sobre los grupos de discusión y los estudios que la monarquía usó para captar el atractivo de Diana.

“La reina era más propensa a interactuar con la gente, y creo que ves la informalidad magnificada ahora, particularmente con William y Kate”, dijo.

William, su esposa, Kate, por ejemplo, hicieron de la mejora de los servicios de salud mental un objetivo principal, llegando incluso a discutir públicamente sus propias luchas. Harry también es un defensor de los veteranos militares heridos.

La rehabilitación de la reputación de Charles tuvo que esperar hasta que la ira pública por el trato que le dio a Diana comenzó a desvanecerse. Eso ahora está bien encaminado, ayudado por su matrimonio en 2005 con Camilla, quien suavizó su imagen. A principios de este año, la reina dijo que esperaba que Camilla se convirtiera en reina consorte cuando Carlos ascendiera al trono, tratando de curar viejas heridas.

Pero hay lecciones que la monarquía debe aprender mientras lucha con las consecuencias del escándalo sobre los vínculos del príncipe Andrés con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Más allá de eso, está la decisión de Harry y su esposa, Meghan, de renunciar a sus deberes reales de por vida en el sur de California.

Meghan, una ex actriz birracial estadounidense que creció en Los Ángeles, dijo que se sentía limitada por la vida en el palacio y que un miembro de la familia real incluso preguntó sobre el posible color de piel de su primer hijo antes de que naciera.

Este episodio muestra que la realeza no ha aprendido del todo la lección de Diana, dijo Owens, autor de “The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public 1932-1953”.

“Una vez más, no se creó suficiente espacio”, dijo Owens sobre Meghan.

Diana tuvo sus propias luchas con el palacio, ventilando sus quejas en una entrevista de la BBC de 1995 que continúa en los titulares. La BBC se vio obligada a disculparse el año pasado después de que una investigación descubrió que el reportero Martin Bashir usó “métodos engañosos” para asegurar la entrevista.

El hermano de Diana dijo este año que la entrevista y la forma en que se obtuvo contribuyeron a la muerte de Diana porque la llevó a rechazar la protección continua del palacio después de su divorcio.

Pero sus palabras sobre cómo deseaba ser vista permanecen firmes en la memoria.

“Me gustaría ser una reina del corazón de la gente, en el corazón de la gente, pero no me veo siendo reina de este país”, dijo Diana en la entrevista. “No creo que mucha gente quiera que yo sea reina”.

__

Para más historias sobre la princesa Diana: https://apnews.com/hub/princess-diana