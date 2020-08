La convención republicana muestra estrellas emergentes y advertencias oscuras

WASHINGTON (AP) – Una generación emergente de estrellas republicanas ofreció una visión optimista del liderazgo del presidente Donald Trump, pero se vio socavada en la noche inaugural de la convención reducida del Partido Republicano por oradores que emitieron advertencias oscuras sobre el futuro del país y distorsionaron el historial del presidente, en particular sobre la pandemia del coronavirus .

Mientras Trump enfrenta la presión para expandir su atractivo más allá de sus leales partidarios, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, el único republicano negro del Senado, y la ex embajadora de la ONU Nikki Haley, hija de inmigrantes indios, trató de dar la bienvenida al Partido Republicano a estadounidenses color, a pesar del liderazgo y la base electoral abrumadoramente blancos del partido.

“Yo era una niña morena en un mundo en blanco y negro”, dijo Haley el lunes por la noche, señalando que enfrentaba discriminación pero rechazando la idea de que “Estados Unidos es un país racista”. También asintió con la cabeza al movimiento Black Lives Matter , diciendo “por supuesto que sabemos que cada vida negra es valiosa”.

Pero los procedimientos de la convención en horario de máxima audiencia, que incluyeron una combinación de discursos grabados y en vivo, se centraron en gran medida en las terribles conversaciones sobre Joe Biden, el retador demócrata de Trump en las elecciones de noviembre. Los oradores advirtieron siniestramente que la elección de Biden llevaría a que la violencia en las ciudades estadounidenses se extendiera a los suburbios, un mensaje frecuente de la campaña de Trump con matices racistas. Un orador llamó a Trump el “guardaespaldas de la civilización occidental”.

Ivanka Trump, la hija y asesora principal del presidente, segunda desde la izquierda, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, derecha, y miembros del personal de la Casa Blanca, escuchan mientras el presidente Trump habla durante el primer día de la Convención Nacional Republicana el lunes. , 24 de agosto de 2020, en Charlotte, NC (Travis Dove / The New York Times a través de AP, Pool)

Luchando por encontrar un mensaje que se adhiera, el equipo de Trump probó múltiples temas y tácticas a lo largo de la noche. Presentaron el optimismo de quienes podrían representar el futuro del Partido Republicano, intentos de caracterizar a Biden como un buque para socialistas y demócratas de extrema izquierda a pesar de su historial moderado y las historias humanizadoras sobre el hombre de 74 años que se sienta en la Oficina Oval .

Trump y un desfile de compañeros republicanos tergiversaron la agenda de Biden durante la noche, acusándolo falsamente de proponer retirar fondos a la policía, prohibir el fracking petrolero, hacerse cargo de la atención médica, abrir fronteras y aumentar los impuestos a la mayoría de los estadounidenses. Intentaron asignar posiciones de la izquierda demócrata a un candidato intermedio que rechazó explícitamente muchas de las posiciones más liberales del partido a través de las primarias.

La noche de apertura de la convención de cuatro días reflejó la creciente urgencia que impulsa el impulso de Trump para remodelar una contienda presidencial que está perdiendo, al menos por ahora, con el día de las elecciones a solo 10 semanas. Continuará el martes, cuando la primera dama Melania Trump pronunciará comentarios desde la Casa Blanca.

Biden y su compañera de fórmula , la senadora de California Kamala Harris, mantienen un perfil relativamente bajo esta semana. En un tuit el lunes por la noche, Biden les dijo a sus seguidores que “se mantuvieran concentrados”.

El énfasis en la diversidad en la convención de Trump fue un reconocimiento de que debe expandir su coalición más allá de su base mayoritariamente blanca. Las encuestas muestran que los afroamericanos continúan siendo abrumadoramente negativos en sus evaluaciones del desempeño del presidente, con su aprobación rondando 1 de cada 10 en el transcurso de su presidencia, según la encuesta de Gallup.

Uno de varios afroamericanos en el programa del lunes por la noche, la ex estrella del fútbol Herschel Walker, defendió al presidente de quienes lo tildan de racista.

“Me duele el alma escuchar los terribles nombres que la gente llama Donald”, dijo Walker. “El peor es ‘racista’. Lo tomo como un insulto personal que la gente piense que tendría una amistad de 37 años con un racista “.

Pero ese énfasis chocó con el instinto de Trump de energizar a sus leales acérrimos.

Presentó, por ejemplo, a Mark y Patricia McCloskey, la pareja de St. Louis acusada de delitos graves por apuntar con armas a lo que los fiscales consideraron manifestantes no violentos de Black Lives Matter que marchaban frente a su casa.

“Lo que vieron que nos sucedió a nosotros podría sucederle fácilmente a cualquiera de ustedes que esté observando desde vecindarios tranquilos alrededor de nuestro país”, dijo Patricia McCloskey, sentada en un sofá en una habitación con paneles de madera.

“De hecho, nos acusaron de delitos graves por atrevernos a defender nuestro hogar”, dijo su esposo.

Y el representante Matt Gaetz de Florida dijo que los demócratas “lo desarmarán, vaciarán las prisiones, lo encerrarán en su casa e invitarán a la MS-13 a vivir al lado”.

El futuro político de Trump puede depender de su capacidad para convencer a los votantes de que Estados Unidos está en el camino correcto, incluso cuando el número de muertos por coronavirus supera los 177.000 y la pérdida de empleos relacionada con la pandemia también llega a millones .

Un profundo pesimismo se ha apoderado del electorado. Solo el 23% de los estadounidenses cree que el país va en la dirección correcta, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research .

Trump y sus partidarios promocionaron su respuesta a la pandemia mientras estaban junto a los trabajadores de primera línea en la Casa Blanca, aunque pasó por alto el creciente número de muertos, el mayor número en el mundo, y la lucha de su administración para controlar la enfermedad .

Los organizadores también buscaron repetidamente presentar a Trump como una figura empática, tomando prestada una página del libro de jugadas de la convención de los demócratas hace una semana que destacó efectivamente la conexión personal de Biden con los votantes.

Entre los que vitorearon el liderazgo de Trump en la pandemia se encontraba un paciente con coronavirus, el propietario de una pequeña empresa de Montana y una enfermera de Virginia.

“Como profesional de la salud, puedo decirles sin dudarlo, la acción rápida y el liderazgo de Donald Trump salvaron miles de vidas durante el COVID-19”, dijo Amy Ford, una enfermera registrada que fue enviada a Nueva York y Texas para combatir el coronavirus.

El primer día de la convención republicana de 2020 comenzó temprano en el día cuando Trump y el vicepresidente Mike Pence fueron nombrados nuevamente por los delegados que se reunieron en Charlotte, la ciudad originalmente seleccionada para albergar la convención antes de que golpeara la pandemia.

Trump realizó una visita sorpresa a la ciudad, donde advirtió a los delegados que “la única forma en que pueden quitarnos esta elección es si se trata de una elección amañada”, lo que planteó nuevamente sus preocupaciones sin fundamento sobre la dependencia esperada de los estadounidenses en la votación por correo durante la Los expertos dicen que la votación por correo ha demostrado ser muy segura.

El hecho de que los republicanos se reunieran contrastaba con los demócratas, que celebraron una convención totalmente virtual la semana pasada. La programación demócrata incluyó un montaje de video de pase de lista bien recibido con diversos funcionarios de todo el país.

Los republicanos hablaron desde el salón de baile en Charlotte y eran abrumadoramente blancos antes de que los procedimientos se trasladaran a Washington para el horario estelar.

___

Peoples informó desde Nueva York. Los escritores de Associated Press Jill Colvin y Darlene Superville contribuyeron desde Charlotte, Carolina del Norte.

