Key West instala 4 cruces peatonales permanentes

WASHINGTON (AP) - El único miembro afroamericano del gabinete del presidente Donald Trump dijo el lunes que trabajaría con el presidente sobre el tema de los atletas que se arrodillan durante el himno nacional, aunque Trump no ha mostrado signos de ablandamiento, tuiteando durante el fin de semana que él no miraría fútbol o fútbol si los jugadores no representan el himno nacional.

El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, dijo que cree que la mayoría de los jugadores se arrodillan para protestar contra la brutalidad policial, no porque no respeten la bandera. Agregó que los jugadores deben dejar eso claro.