Juez: Juicio del tiroteo en escuela Stoneman Douglas está suspendido indefinidamente

NASHVILLE, Tennessee ( WXIN ) - El propietario de una tienda de licores de Tennessee, de 88 años, fue acusado después de supuestamente dispararle a un hombre que creía que era un ladrón, informó The Charlotte Observer.

"Hice lo que tenía que hacer, y espero que se corra la voz en la calle de que estoy harto y que no lo aguanto más", dijo May Boyce al New York Post el sábado . defiéndete a ti mismo a veces ".