Jack Hanna se retirará del zoológico de Columbus y pasará tiempo en su casa de Florida

TAMPA, Florida (WFLA) – Después de más de cuatro décadas en el zoológico de Columbus, Jack Hanna está lista para llamarlo un día.

El popular cuidador del zoológico conocido por sus apariciones en programas nocturnos de televisión y del mismo nombre, Jack Hanna’s Animal Adventures y Jack Hanna’s Into the Wild , planea retirarse a finales de año después de 42 años como director del zoológico, anunció el parque el jueves.

Columbus Dispatch informa que Hanna y su esposa Suzi planean pasar más tiempo con su familia y seis nietos y dividirán su tiempo en su casa cerca del zoológico, su hogar en Montana y su hogar cerca de Júpiter, Florida.

Sus populares programas de televisión, Jack Hanna’s Into the Wild y Jack Hanna’s Wild Countdown terminarán, pero Hanna aún hará algunas apariciones públicas.

“Jack ha conectado a las personas con la vida silvestre e inspiró a muchos a aprender y preocuparse por una variedad de especies en todo el mundo”, dijo el presidente y CEO de Columbus Zoo and Aquarium, Tom Stalf. “Esa es la mayor parte del legado de Jack. He conocido y trabajado con Jack durante más de 25 años, y lo he visto involucrar a personas de todo el mundo mientras viajan para conocerlo y escuchar sus historias “.

Hanna fue contratada por el zoológico en 1978 y se convirtió en su directora emérita en 1992. Obtuvo 15 nominaciones al Emmy por su trabajo en “Into the Wild”, ganando cinco.

El zoológico de Columbus atrajo a más de 2.2 millones de visitantes el año pasado. Los funcionarios del zoológico le dicen a Dispatch que su legado seguirá siendo parte de la instalación para siempre.

Puede leer el anuncio completo de jubilación de Jack Hanna en el sitio web del zoológico.

ÚLTIMAS HISTORIAS: