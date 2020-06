Investigadores: Cocodrilo prehistórico caminó sobre dos patas

NUEVA YORK (AP) - Gary Phillips, un novelista criminal galardonado de Los Ángeles, creció en programas de televisión que mostraban un mundo que no se parecía en nada al que vivía.

"Los vi a todos, 'Dragnet', 'Adam 12', 'The Wild, Wild West', 'Mannix', 'Cannon', 'Peter Gunn' vuelve a correr y sigue y sigue. Ahora estos eran hombres blancos y eran duros pero justo y equitativo ", dijo a The Associated Press en un correo electrónico reciente, refiriéndose a programas populares principalmente de las décadas de 1960 y 1970.