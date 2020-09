Incendio en California que mató a 3 amenaza a miles de hogares

TAMPA, Fla. (WFLA) - El Salón de la Fama Nacional del Juguete ha revelado una docena de juguetes de clase como finalistas para ser considerados para su clase de inducción de 2020, y los fanáticos pueden votar por su favorito.

Los finalistas son Baby Nancy, Bingo, Breyer Horses, Jenga, Lite-Brite, Masters of the Universe, My Little Pony, Risk, tiza de acera, Sorry !, Tamagotchi y Yahtzee.