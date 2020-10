Imágenes de Bodycam muestran a la policía rescatando perros de un presunto anillo de pelea en Ohio

CLEVELAND ( WJW ) – El video de la cámara corporal de la policía da una mirada al interior de una investigación sobre una presunta red de peleas de perros en Cleveland.

El mes pasado, la policía y los oficiales de control de animales respondieron a un informe de peleas de perros detrás de una casa de Cleveland, pero el video de la policía se publicó recientemente.

Los oficiales rescataron a nueve perros, según un informe.

El video muestra el sonido de ladridos y los oficiales van a revisar detrás de una gran cerca.

Se encontraron varios perros atados fuera de las jaulas. Los investigadores también encontraron que los perros tenían heridas, tanto antiguas como nuevas, y determinaron que casi todos habían estado involucrados en algún tipo de pelea en las 24 horas previas a la redada.

Los agentes interrogaron a las personas en la casa y en la calle, pero no encontraron sospechosos. Los investigadores no encontraron la evidencia que necesitan para probar una red organizada de peleas de perros, pero se espera que los investigadores presenten cargos por las condiciones.

Los agentes no encontraron comida, la mitad de los perros no tenían agua, tenían poco refugio y no estaban bien atados. Además, nadie en la casa tenía seguro para los perros.

Todos los perros rescatados eran pitbulls o mezclas de pitbull. Animal Control reunió a un perro con su dueño. Los demás han sido enviados a grupos de rescate de animales para recibir tratamiento médico y nuevos hogares.