Hombre que filmó el video de Arbery disparando acusado de su asesinato

SAVANNAH, Ga. (AP) – El hombre de Georgia cuyo video de teléfono celular del tiroteo fatal de Ahmaud Arbery ayudó a reavivar el caso fue acusado de asesinato el jueves, convirtiéndolo en la tercera persona arrestada más de dos meses después del asesinato.

La Oficina de Investigación de Georgia dijo que William “Roddie” Bryan Jr., de 50 años, fue arrestado por cargos de asesinato grave e intento criminal de cometer un encarcelamiento falso. Más tarde, los agentes registraron la casa de Bryan, informaron varias estaciones de televisión. El GBI dijo en un comunicado que celebraría una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

Arbery fue asesinado el 23 de febrero cuando un padre y un hijo blancos se armaron y lo persiguieron después de ver al hombre negro de 25 años corriendo en su vecindario. Pasaron más de dos meses antes de que las autoridades arrestaran a Gregory McMichael, de 64 años, y a su hijo, Travis McMichael, de 34, acusados de asesinato grave y agresión con agravantes. Gregory McMichael le dijo a la policía que sospechaba que Arbery era un ladrón y que Arbery atacó a su hijo antes de que le dispararan.

Bryan vive en la misma subdivisión a las afueras de la ciudad portuaria de Brunswick, y el video que tomó de la cabina de su vehículo ayudó a provocar una protesta nacional cuando se filtró en línea el 5 de mayo.

El video rápidamente provocó una fuerte reacción del gobernador de Georgia Brian Kemp, un republicano que lo calificó de “absolutamente horrible”. La Oficina de Investigación de Georgia pronto se hizo cargo del caso de la policía local, y los arrestos de los McMichaels se produjeron el 7 de mayo.

Según la ley de Georgia, una persona puede ser acusada de asesinato grave por cometer cualquier delito que cause la muerte de otra persona. No requiere intención de matar y conlleva una cadena perpetua automática.

En el informe del incidente policial del condado de Glynn sobre el tiroteo, Gregory McMichael le dijo a un oficial que en un momento Arbery “comenzó a retroceder en la dirección de donde venía y ‘Roddy’ intentó bloquearlo, lo que no tuvo éxito”. informe policial de cualquier posible participación de Bryan.

El abogado de Bryan, Kevin Gough, no respondió de inmediato un mensaje telefónico el jueves. Anteriormente insistió en que Bryan no jugó ningún papel en la muerte de Arbery.

“Roddie Bryan no es, y nunca ha sido, más que un testigo del tiroteo”, dijo Gough en un comunicado sobre el caso el lunes. “No es un vigilante. Roddie no participó en el horrible asesinato de este joven. El Sr. Bryan no ha cometido ningún delito y no tiene responsabilidad penal por la muerte de Ahmaud Arbery “.

Mientras tanto, los abogados de los padres de Arbery aplaudieron la noticia del arresto de Bryan.

“Pedimos su arresto desde el comienzo de este proceso”, dijeron los abogados S. Lee Merritt, Benjamin Crump y L. Chris Stewart en un comunicado. “Su participación en el asesinato del Sr. Arbery fue obvia para nosotros, para muchos en todo el país y después de su exhaustiva investigación, también fue claro para el GBI”.

El video de Bryan sobre el tiroteo fue tomado del asiento del conductor de un vehículo siguiendo a Arbery mientras corre por una calle residencial. Una camioneta estacionada en el camino delante de Arbery, con un hombre en la cama del camión y otro de pie junto a la puerta abierta del lado del conductor.

El video muestra a Arbery corriendo alrededor del camión a la derecha antes de detenerse frente a él. Entonces se puede escuchar un disparo, seguido de un segundo disparo. Se puede ver a Arbery golpeando a un hombre que sostiene lo que parece ser una escopeta, que luego dispara un tercer tiro a quemarropa. Arbery se tambalea y cae boca abajo en la calle.

Gregory McMichael se retiró el año pasado después de más de dos décadas como investigador de la oficina del fiscal local. Debido a esos lazos, la fiscal de distrito del circuito judicial de Brunswick, Jackie Johnson, se retiró del caso. Dos fiscales externos asignados al caso también se han apartado.

Los McMichaels permanecen encarcelados en el condado de Glynn esperando una audiencia judicial preliminar y que un juez decida si los liberará bajo fianza en espera de juicio. Los abogados del padre y el hijo han instado a las personas a no apresurarse a juzgar en el caso.

