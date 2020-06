Hombre caminando 1,000 millas a Minnesota, quiere que otros se unan a él

HUNTSVILLE, Ala. ( WHNT ) – Un hombre de Alabama camina 1,000 millas a Minnesota, y su destino es el lugar donde George Floyd murió después de que un oficial de policía de Minnesota se arrodilló en su cuello.

Terry Willis, dueño de un negocio, está saliendo con la esperanza de un cambio.

“Creo que muchas personas simplemente están hartas porque dicen, ‘Muy bien, ya es suficiente’. Acabas de asesinar a este hombre frente al mundo en cámara “, dijo Willis. “Eso no puede suceder y es por eso que estoy marchando 1000 millas por el cambio, la justicia y la igualdad”.

Dijo que sabe que no será fácil, pero no importa cuánto tiempo tome, dice que terminará.

“Si me fatigo, sé beber agua, sé parar y descansar”, dijo Willis. “No hay tiempo. No estoy apurando esto, lo estoy haciendo por mí y por todos los demás, en mi camino. Y este es mi camino y me tomaré mi tiempo y llegaré allí”.

Willis dijo que la vida que desea para su hijo de 7 años será una fuerza impulsora para mantenerlo en movimiento.

“La historia que voy a hacer definitivamente es para él. Quiero que viva para crecer y no tener que lidiar con nada de esto”, dijo.

Dijo que el resultado final es simple. “Realmente me encantaría, afroamericanos, nos llaman personas negras, personas de color, lo que sea, solo para que seamos vistos como iguales. Eso es todo”.

Para seguir su viaje, agrégalo a Facebook . Planea transmitir toda la caminata en vivo y espera que otros se unan a él en el camino. También puedes rastrearlo en la aplicación 360 .

También tiene una página de GoFundMe para cualquiera que quiera apoyar su caminata.

