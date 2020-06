‘Grita abra cadabra lo más fuerte que puedas y corre súper rápido’: el conductor de Amazon cumple con la divertida petición de los niños

MAGNOLIA, Del. (WFLA) – Una cámara Nest captó a una mujer de entrega de Amazon cumpliendo las divertidas instrucciones de entrega de un niño en una casa en Delaware esta semana.

Lynn Staffieri está tratando de obtener el reconocimiento de la mujer que entregó más allá para cumplir con las “instrucciones adicionales” de su hijo menor para la entrega de su paquete.

Después de comprar un artículo en Amazon, un mensaje dice: “¿Necesitamos instrucciones adicionales para encontrar esta dirección?”

El niño escribió:

“No, pero toca la puerta 3 veces y grita a Abra Cadabra lo más fuerte que puedas y huye súper rápido”.

El conductor de entrega cumplió la solicitud.

Staffieri publicó el video en Facebook y expresó su agradecimiento por el conductor.

“¡Gracias a esta gran mujer de entrega de Amazon!” ella escribió. “Aparentemente, mi hijo menor había puesto algunas ‘instrucciones adicionales’ para el parto y ella estuvo de acuerdo. Nos hizo sonreír a pesar de que mi hijo no debería haber hecho eso, así que me disculpo por eso. Aprecio que el conductor haya mirado atentamente aunque las instrucciones son suficientes porque sé que mucha gente no lo haría “.

