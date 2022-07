VARSOVIA, Polonia (AP) — Un respetado instituto científico polaco clasificó a los gatos domésticos como una “especie exótica invasora”, citando el daño que causan a las aves y otros animales salvajes.

Algunos amantes de los gatos reaccionaron emocionalmente a la decisión de este mes y pusieron a la defensiva al científico clave detrás de ella.

Wojciech Solarz, biólogo de la Academia de Ciencias de Polonia, administrada por el estado, no estaba preparado para la desaprobación del público cuando ingresó “Felis catus”, el nombre científico del gato doméstico común, en una base de datos nacional administrada por el Instituto de la academia. de Conservación de la Naturaleza.

La base de datos ya tenía otras 1.786 especies incluidas sin objeciones, dijo Solarz a The Associated Press el martes. El alboroto por la especie exótica invasora No. 1.787, dijo, puede haber resultado de algunos informes de los medios que crearon la falsa impresión de que su instituto pedía la eutanasia de los gatos salvajes y otros.

Solarz describió el creciente consenso científico de que los gatos domésticos tienen un impacto dañino en la biodiversidad dada la cantidad de aves y mamíferos que cazan y matan.

Los criterios para incluir al gato entre las especies exóticas invasoras “son cumplidos al 100% por el gato”, dijo.

En un segmento de televisión transmitido por la emisora independiente TVN, el biólogo se enfrentó la semana pasada a un veterinario que cuestionó la conclusión de Solarz sobre los peligros que representan los gatos para la vida silvestre.

Dorota Suminska, autora de un libro titulado “El gato feliz”, señaló otras causas de la reducción de la biodiversidad, incluido un medio ambiente contaminado y fachadas de edificios urbanos que pueden matar pájaros en vuelo.

“Pregunte si el hombre está en la lista de especies exóticas no invasoras”, dijo Suminska, argumentando que a los gatos se les asignó demasiada culpa injustamente.

Solarz respondió, argumentando que los gatos matan alrededor de 140 millones de pájaros en Polonia cada año.

A principios de este mes, el instituto de la Academia Polaca publicó una publicación en su sitio web citando la “controversia” y tratando de aclarar su posición. El instituto enfatizó que estaba “opuesto a cualquier crueldad hacia los animales”. También argumentó que su clasificación estaba en línea con las directrices de la Unión Europea.

En cuanto a clasificar a los gatos como “alienígenas”, el instituto señaló que “Felis catus” fue domesticado probablemente hace unos 10.000 años en la cuna de las grandes civilizaciones del antiguo Medio Oriente, lo que hace que la especie sea extraña a Europa desde un punto de vista estrictamente científico. vista.

El instituto también enfatizó que todo lo que recomendaba era que los dueños de gatos limitaran el tiempo que sus mascotas pasan al aire libre durante la temporada de cría de aves.

“Tengo un perro, pero no tengo nada en contra de los gatos”, dijo Solarz.