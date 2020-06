Fiscal: El oficial pateó a Rayshard Brooks después de disparar

ATLANTA (AP) – Mientras Rayshard Brooks moría en el estacionamiento de Wendy’s, los fiscales dicen que el oficial de policía de Atlanta que le disparó en la espalda lo pateó y no le dio atención médica por más de dos minutos.

Rolfe, que es blanco, le disparó a Brooks después de que el hombre negro de 27 años agarró una Taser y corrió, disparándole al oficial, dijo el fiscal. Pero cuando el oficial disparó su arma, Brooks estaba demasiado por delante de él para que el Taser fuera un peligro, y ya había sido disparado dos veces, por lo que estaba vacío y ya no era una amenaza, dijo Howard.

“¡Lo tengo!” El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, citó al oficial Garrett Rolfe.

El miércoles, el fiscal anunció un cargo de asesinato contra Rolfe y un cargo de asalto agravado contra un segundo oficial, Devin Brosnan, quien, según el fiscal de distrito, estaba en el hombro de Brooks mientras luchaba por su vida.

La decisión de enjuiciar se produjo menos de cinco días después de que el asesinato sacudió una ciudad, y una nación, que ya se sacudía por la muerte de George Floyd bajo la rodilla de un oficial de policía en Minneapolis a fines del mes pasado.

Los abogados de Rolfe dijeron que temía por su seguridad y la de los demás y que estaba justificado en dispararle a Brooks. Rolfe abrió fuego después de escuchar un sonido “como un disparo y vio un destello frente a él”, aparentemente del Taser.

“Señor. Brooks atacó violentamente a dos oficiales y desarmó a uno de ellos. Cuando el Sr. Brooks se volvió y apuntó con un objeto al Oficial Rolfe, cualquier oficial habría creído razonablemente que tenía la intención de desarmarlo, deshabilitarlo o herirlo gravemente ”, dijeron los abogados en un comunicado.

El fiscal dijo que Brooks “nunca se presentó como una amenaza” durante una interacción de más de 40 minutos con los oficiales antes del tiroteo. Un oficial lo encontró dormido al volante de su automóvil en la entrada del restaurante, y una prueba de aliento mostró que estaba intoxicado.

“Señor. Brooks en la noche de este incidente estuvo tranquilo, fue cordial y realmente mostró una naturaleza cooperativa ”, dijo Howard.

Los cargos reflejan un posible “cambio radical” en la tolerancia a la violencia por parte de la policía, dijo Caren Morrison, profesora de derecho de la Universidad Estatal de Georgia que solía ser fiscal federal en Nueva York.

“Si llegaran a ser condenados, creo que lo que dicen es que la vigilancia, tal como la conocemos, debe cambiar”, dijo. “Esto creo que hace cinco años no habría sido acusado”.

Morrison dijo que, hasta ahora, la opinión general era que los oficiales están justificados en el uso de la fuerza letal cuando el sospechoso tiene una pistola eléctrica u otra arma que podría causarles “daños corporales graves”.

El Departamento de Policía de Atlanta tuiteó el miércoles por la noche que tenía más agentes llamando de lo normal, pero que tenía “suficientes recursos para mantener las operaciones y poder responder a los incidentes”.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo en CNN que muchos de los socios del departamento habían sido notificados en caso de que necesitaran llamar a otros. Ella dijo que la verdadera prueba vendría el jueves.

“Si tenemos oficiales que no quieren malos oficiales eliminados de la fuerza, entonces esa es otra conversación que necesitamos tener”, dijo Bottoms.

El cargo de asesinato por delito grave contra Rolfe, de 27 años, conlleva cadena perpetua o la pena de muerte, si los fiscales deciden buscarlo. También fue acusado de otros 10 delitos punibles por décadas tras las rejas.

El fiscal de distrito dijo que Brosnan, de 26 años, está cooperando con los fiscales y testificará. Pero uno de sus abogados, Amanda Clark Palmer, negó eso y dijo que Brosnan no se declaraba culpable de nada.

Clark Palmer dijo que los cargos no tenían fundamento y que Brosnan estuvo de pie en la mano de Brooks, no en su hombro, durante solo unos segundos para asegurarse de que no tenía un arma.

Un abogado de la viuda de Brooks advirtió que los cargos no eran motivo para alegrarse.

“No deberíamos tener que celebrar como afroamericanos cuando recibimos una justicia como hoy. No deberíamos tener que celebrar y desfilar cuando un oficial es responsable “, dijo el abogado L. Chris Stewart.

La viuda de Brooks, Tomika Miller, dijo que fue doloroso escuchar los nuevos detalles de lo que le sucedió a su esposo en sus últimos minutos.

“Sentí todo lo que él sentía, solo al escuchar lo que pasó, y me dolió. Me dolió mucho “, dijo.

Tomika Miller, centro, viuda de Rayshard Brooks llora cuando sale de una conferencia de prensa, el miércoles 17 de junio de 2020 en Atlanta. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul L. Howard Jr., anunció que el ex oficial de policía de Atlanta Garrett Rolfe enfrenta cargos que incluyen asesinato por delito grave en el tiroteo fatal de Rayshard Brooks el 12 de junio. (Foto AP / Brynn Anderson)

La noticia llegó cuando los republicanos en Capitol Hill revelaron un paquete de medidas de reforma policial y los estados avanzaron para deshacerse de los monumentos confederados y otros símbolos racialmente ofensivos.

El asesinato de Brooks el viernes por la noche desencadenó nuevas manifestaciones en la capital de Georgia contra la brutalidad policial después de que ocasionalmente las turbulentas protestas por la muerte de Floyd se habían calmado.

La jefa de policía de Atlanta, Erika Shields, renunció menos de 24 horas después de la muerte de Brooks, y el restaurante de Wendy’s fue quemado. Rolfe fue despedido, mientras que Brosnan fue puesto de guardia.

La policía había sido llamada al restaurante por las quejas de un automóvil que bloqueaba el camino de entrada. El video de la cámara del cuerpo de la policía mostró que Brooks y los oficiales tenían una conversación relativamente tranquila y respetuosa antes de que las cosas se volvieran violentas rápidamente cuando los agentes intentaron esposarlo. Brooks luchó con los oficiales, agarró una de sus pistolas de aturdimiento y disparó contra uno de ellos mientras corría por el estacionamiento.

Una autopsia descubrió que recibió dos disparos en la espalda. Un disparo le atravesó el corazón, dijo el fiscal de distrito. Al menos una bala entró en un vehículo que estaba en línea en el drive-thru.

El fiscal de distrito dijo que Rolfe y Brosnan tienen hasta las 6 de la tarde del jueves para rendirse. Dijo que solicitaría una fianza de $ 50,000 para Brosnan y no fianza para Rolfe.

Una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dice que más estadounidenses hoy que hace cinco años creen que la brutalidad policial es un problema muy serio que con demasiada frecuencia queda indisciplinado y se dirige desigualmente a los estadounidenses negros.

En el caso de Minneapolis, Derek Chauvin, el oficial que puso su rodilla en el cuello de Floyd durante varios minutos, fue acusado de asesinato. Otros tres oficiales han sido acusados de ayudar e instigar. Los cuatro fueron despedidos y podrían pasar hasta 40 años en prisión.

Los escritores de Associated Press Sudhin Thanawala; Matt Ott en Nueva York; Lisa Mascaro y Jim Mustian en Washington; y Russ Bynum en Savannah, Georgia, contribuyeron a este informe.

