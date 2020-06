'Entiendo tu dolor': el oficial se identifica con los manifestantes en Charlotte

TAMPA, Florida (WFLA) – Un oficial en Carolina del Norte se está volviendo viral por compartir un mensaje empático con los manifestantes.

La oficial Jasmine Nivens fue captada por la cámara entablando un diálogo con los manifestantes que aparecieron en un mitin en Charlotte para protestar por la muerte de George Floyd, quien murió bajo custodia policial la semana pasada después de que un oficial se arrodilló en su cuello.

“No puedo hablar por esos oficiales o ese oficial en Minneapolis. Solo puedo hacer lo que puedo hacer y lo que puedo decir y cómo me siento. Me duele de la misma manera que tú te duele, como tú te lastimas, como todos. aquí está herido. Todos sentimos el mismo dolor “, se escuchó a Nivens decir a los manifestantes.

Nivens, que es negra, continuó diciendo a los manifestantes que entendía su dolor y que haría todo lo que estuviera en su poder para responsabilizar a sus colegas.

“Obviamente, parte de nuestro dolor es más profundo, más arraigado solo por el color de nuestra piel”, continuó Nivens. “Entiendo eso, entiendo tu dolor. Hago mi mejor esfuerzo para responsabilizar a mis hermanos y hermanas de azul. Puedo hablar por mí mismo en las situaciones en las que he estado y he tenido que decir ‘Hey, cálmate ! ‘ O alguien ha tenido que decirme ‘¡Oye, relájate!’ Estoy confundido sobre por qué eso no sucedió “.

Miles de personas tomaron las calles en manifestaciones en todo Estados Unidos, incluso aquí en Tampa Bay, para protestar por la muerte de Floyd. Aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, algunas se volvieron violentas. Las tiendas fueron saqueadas y quemadas, y la policía fue golpeada con piedras y botellas.

Catorce personas fueron arrestadas en San Petersburgo el domingo por la noche después de que una multitud de casi 200 personas se reunieron fuera de la sede del departamento de policía y arrojaron piedras y botellas a los agentes.

ÚLTIMAS HISTORIAS: