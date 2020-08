En un discurso conmovedor, un niño dice que Biden lo ayudó a superar la tartamudez

WASHINGTON (AP) - El director ejecutivo de Goodyear Tire and Rubber Co. dijo el jueves que permitirá a los empleados usar vestimenta de apoyo a la aplicación de la ley, aunque continuará pidiéndoles que no expresen su apoyo a ningún candidato político mientras estén en el trabajo.

En una carta dirigida el jueves a los "Clientes de Goodyear", el director ejecutivo Rich Kramer escribió que la empresa "apoya firmemente a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley". Dijo que la compañía ha aclarado su política "para dejar en claro que los asociados pueden expresar su apoyo a la aplicación de la ley a través de la ropa en las instalaciones de Goodyear".