En Kenosha, Biden pondrá a prueba su promesa de unificar la nación

WILMINGTON, Delaware (AP) – Haciendo campaña durante más de un año como una figura tranquilizadora y unificadora, Joe Biden enfrenta la prueba más intensa hasta ahora de su discurso central cuando viaja a Kenosha, Wisconsin, una ciudad devastada por la policía y la violencia de protesta que lo convierte en un microcosmos del año electoral de la nación que cuenta con el racismo sistémico.

El exvicepresidente de 77 años, que viaja dos días después de que el presidente Donald Trump visitara la misma ciudad, planea reunirse el jueves con la familia de Jacob Blake, quien permanece hospitalizado luego de recibir siete disparos en la espalda por parte de un policía blanco como autoridades. intentó arrestarlo. Biden también planea una discusión comunitaria que, según indicó, atraería a figuras empresariales, líderes cívicos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

“Se trata de asegurarnos de que avanzamos”, dijo Biden a los periodistas el miércoles. Añadió que “no le dirá a Kenosha lo que tienen que hacer”, sino que animará a la comunidad a “hablar sobre lo que hay que hacer”.

Al caer exactamente dos meses antes del día de las elecciones, el viaje presenta a Biden oportunidades y riesgos mientras pone a prueba su promesa, hecha una y otra vez durante 16 meses, de que puede “unificar el país” y encontrar un consenso incluso donde no es evidente. El enfoque siempre ha sido un contraste intencional con Trump, un presidente que prospera con los conflictos. Pero la distinción se ha agudizado durante un verano de protestas en todo el país, la mayoría pacíficas, pero algunas de ellas, como en Kenosha, se volvieron violentas y destructivas.

Biden es un hombre blanco impulsado a la nominación demócrata por los votantes negros. Desde la muerte del 25 de mayo de George Floyd, un hombre negro asesinado por un oficial de policía blanco de Minneapolis, Biden ha pedido una revisión de la policía estadounidense y ha abrazado una conversación nacional sobre el racismo. La importancia del momento fue un factor en el que Biden eligió a la senadora de California Kamala Harris como la primera mujer negra en unirse a una candidatura presidencial de un partido importante.

Trump, mientras tanto, ha respondido con amplias condenas a los manifestantes, una defensa absoluta de la aplicación de la ley y negaciones de que los estadounidenses de piel negra y morena enfrentan barreras que los blancos no enfrentan, medidas dirigidas a su base política abrumadoramente blanca.

El presidente continuó su mantra de “ley y orden” durante su propio viaje a Kenosha el martes. Recorrió los edificios dañados y discutió formas de calmar los disturbios con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Trump fue recibido por partidarios que ocasionalmente se mezclaban con los organizadores de Black Lives Matter y les gritaban.

“Estos no son actos de protesta pacífica sino, en realidad, terror interno”, dijo Trump.

A pesar de las repetidas preguntas de los periodistas, el presidente se negó a abordar el racismo en el país o en sus departamentos de policía. En cambio, afirmó nuevamente que una presidencia de Biden traería disturbios y destrucción a las ciudades estadounidenses. Eso se hace eco de las acusaciones falsas de Trump de que Biden respalda las protestas violentas y los llamados de los activistas para “desfinanciar a la policía”.

De hecho, Biden ha denunciado repetidamente la violencia, desde un discurso del 2 de junio después de la muerte de Floyd hasta un discurso del lunes que su campaña se convirtió rápidamente en un anuncio de televisión y digital de un minuto. La campaña ha gastado $ 45 millones para que el anuncio, que tiene versiones en inglés y español, circule en las redes de cable nacionales y en los mercados locales de Arizona, Florida, Michigan, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.

Sin embargo, la necesidad del anuncio resalta la cuerda floja de Biden mientras discute abiertamente las complejidades del momento mientras se enfrenta a un presidente cuya breve carrera política, y su carrera empresarial antes de eso, ha sido definida por absolutos fuertes.

Biden repitió el miércoles que “participar en actos de violencia (quema, saqueos, el resto) en nombre de la protesta está mal. Y esa persona debe rendir cuentas por sus acciones “. Pero defendió las garantías de la Primera Enmienda de que “la protesta es un derecho”.

Elogió la aplicación de la ley.

“Mire, la gran mayoría de los oficiales de policía son mujeres y hombres buenos, decentes y honorables. Se ponen ese escudo todas las mañanas. Tienen derecho a regresar a casa esa noche de manera segura, la gran mayoría ”, dijo.

Pero luego pronunció palabras que Trump no dice: “Policías malos”.

Los buenos oficiales, dijo Biden, “quieren deshacerse de los malos policías más que nadie, porque eso se refleja en ellos”.

Defiende sus propuestas de reformar la vigilancia policial, no para “desfinanciar a la policía”, como Trump acusa falsamente a Biden de apoyar, sino para exigir que las fuerzas locales acepten ciertas mejores prácticas para obtener fondos federales e invertir más en servicios, como servicios mentales. Asesoramiento en salud, destinado a aliviar los problemas sociales que incumben a la policía, a veces con consecuencias violentas.

Biden señaló que “ha recibido un apoyo abrumador de las fuerzas del orden durante toda mi carrera”, aludiendo al respaldo de los sindicatos de policías como senador y vicepresidente de Estados Unidos. Pero fue Trump quien presentó a los líderes sindicales de la policía y a los familiares de los oficiales caídos en su convención de nominación presidencial. Y fue Biden el miércoles pidiendo una “investigación completa” sobre los tiroteos policiales y diciendo que los agentes que dispararon a Blake deberían ser acusados de un delito.

En gran medida, Biden ha preguntado por la dificultad de hacer campaña sobre los matices, si no definió su candidatura de esa manera.

Es la figura del establishment de centro izquierda que es demasiado conservador en salud universal, asistencia para la matrícula universitaria, acción climática e impuestos para el flanco izquierdo ascendente y ruidoso de su partido. Pero se ha movido lo suficiente hacia la izquierda que muchos republicanos todavía lo tachan de radical. Es el viejo aliado del sindicato policial que ahora abraza el movimiento Black Lives Matter, el hombre blanco septuagenario que lidera un partido racialmente diverso que obtiene la mayoría de sus votos de las mujeres.

Biden anticipó el miércoles cómo cree que puede hacer que eso funcione en Kenosha y, si derrota a Trump, en la Casa Blanca.

“Pasé toda mi vida … uniendo a la gente, uniendo a la comunidad y los policías, uniendo a líderes empresariales y cívicos”, dijo, proyectando el momento nacional en términos de sus posibilidades.

“Ha habido tantas fisuras expuestas como consecuencia de lo que sucedió que la gente ahora se está dando cuenta, ‘Dios mío, no sabía que la gente en esa circunstancia no tuviera ese tipo de ayuda. No lo sabía ‘”, dijo. “Qué gran oportunidad para unir al país”.

Barrow informó desde Atlanta.

