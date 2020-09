Emite tu voto: el Salón Nacional de la Fama del Juguete revela los finalistas de 2020

Cute little boy having fun at home.

TAMPA, Fla. (WFLA) – El Salón de la Fama Nacional del Juguete ha revelado una docena de juguetes de clase como finalistas para ser considerados para su clase de inducción de 2020, y los fanáticos pueden votar por su favorito.

Los finalistas son Baby Nancy, Bingo, Breyer Horses, Jenga, Lite-Brite, Masters of the Universe, My Little Pony, Risk, tiza de acera, Sorry !, Tamagotchi y Yahtzee.

“Estos 12 juguetes representan la amplia gama de juguetes, desde la simple tiza de acera que tiene sus raíces en la antigüedad, hasta Baby Nancy, que resultó ser un punto de inflexión en la representación de la raza en muñecas, hasta el más reciente y altamente innovador Tamagotchi, ”Dijo Christopher Bensch, vicepresidente de colecciones.

“Ya sean viejos o nuevos, o simples de alta tecnología, los 12 finalistas de estos juguetes influyeron mucho en el mundo del juego”, agregó.

La votación estará abierta del 9 al 16 de septiembre. El público actuará colectivamente como un miembro del Comité Asesor de Selección Nacional. Los tres juguetes principales se presentarán en una sola boleta y se unirán a las otras tres presentaciones principales de los miembros del comité.

Los miembros serán revelados el jueves 5 de noviembre.

Emite tu voto en el sitio web del Salón de la Fama Nacional del Juguete.

