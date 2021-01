El Reloj del Juicio Final se atascó en 100 segundos para la medianoche en medio de una pandemia, más cerca que nunca

MYSTERY WIRE – En medio de la pandemia de COVID-19, que va a matar a más de 2 millones de personas en todo el mundo, una cuenta regresiva internacional de lo que los principales expertos en ciencia y seguridad dicen que representa una amenaza para la existencia humana permanece estancada en menos de dos- advertencia de minuto.

Los científicos dicen que el mal manejo de la grave crisis de salud mundial es una “llamada de atención” que indica que los gobiernos, las instituciones y un público engañado siguen sin estar preparados para manejar las amenazas aún mayores planteadas por la guerra nuclear y el cambio climático.

Dado esto y la falta de progreso en 2020 para hacer frente a los peligros nucleares y climáticos, el Reloj del Juicio Final sigue tan cerca de la medianoche, o de la fatalidad simbólica, como siempre lo ha estado: a solo 100 segundos de distancia.

El simbólico Reloj del Juicio Final representa “los peligros más graves que enfrenta la humanidad”, según el Bulletin of the Atomic Scientists.

La decisión del Reloj del Juicio Final la toma el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos en consulta con la Junta de Patrocinadores del Boletín, que incluye a 13 premios Nobel. En enero de 2020, el Reloj del Juicio Final pasó de 2 minutos a 100 segundos hasta la medianoche, más cerca de la medianoche que nunca en su historia.

En diciembre de 2020, el Boletín de Científicos Atómicos marcó su 75 aniversario. Fundado en 1945 por Albert Einstein y los científicos de la Universidad de Chicago que ayudaron a desarrollar las primeras armas atómicas en el Proyecto Manhattan, el Boletín de los Científicos Atómicos creó el Reloj del Juicio Final dos años después, utilizando imágenes del apocalipsis (medianoche) y el idioma contemporáneo de explosión nuclear (cuenta regresiva hasta cero) para transmitir amenazas a la humanidad y al planeta.

Con el tiempo, el reloj se ha convertido en un indicador universalmente reconocido de la vulnerabilidad del mundo a las catástrofes provocadas por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas en otros dominios.

“La pandemia sirve como una llamada de atención histórica, una ilustración vívida de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar desafíos complejos y peligrosos”, dijo la Dra. Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Bulletin of the Atomic Scientists.