El recluso se corta parte del dedo, lo envía por correo al periódico para protestar por las condiciones de la cárcel

TAMPA (WFLA) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que el mariscal de campo de los New Orleans Saints, Drew Brees, no debería haberse disculpado por los comentarios que hizo sobre los jugadores arrodillados en protesta durante el himno nacional.

El presidente Trump dijo en Twitter: soy un gran admirador de Drew Brees. Creo que es realmente uno de los mejores mariscales de campo, pero no debería haber retomado su postura original en honor a nuestra magnífica bandera estadounidense. OLD GLORY debe ser venerado, apreciado y elevado ... "Deberíamos estar de pie erguidos y altos, idealmente con un saludo o una mano en el corazón. Hay otras cosas por las que puede protestar, pero no nuestra Gran Bandera Americana: ¡NO HAGA RODILLAS!