El propietario cierra la única tienda de comestibles de la ciudad después de que el conflicto de la máscara alcanza el punto de ruptura

MIDDLEBURGH, NY ( WTEN ) – La única tienda de comestibles de una pequeña ciudad cerró por un día mientras lucha por hacer cumplir el mandato de máscara de Nueva York en medio de conflictos de clientes y abuso verbal de empleados. El propietario de Valley Market en Middleburgh mantuvo las puertas cerradas el domingo para hacer una declaración después de que los conflictos sobre personas que no usaban máscaras llegaran a un punto de ruptura.

“Tenemos mucha actitud, muchas personas que simplemente no entienden”, dijo la empleada Tracey Johnson.

La propietaria Geanine Eisel dice que algunos clientes están poniendo en peligro su pequeña empresa.

“Recibí a alguien que me dijo que podía cerrarme, que podría recibir una multa de $ 10,000 dólares”, dijo.

Aunque una orden ejecutiva permite a las empresas negar la entrada a los clientes que no usan máscaras, Eisel no se siente equipada para echar a la gente, y cree que su edificio de 16,000 pies cuadrados puede permitir que aquellos que dicen que no pueden “tolerar médicamente” una máscara socialmente distancia y para que sus empleados tomen descansos.

“Si están en el pasillo y no hay nadie en el pasillo, les dejo bajarlo y respirar un poco, pero desafortunadamente, algunas de las personas que ven eso y piensan, ‘no llevan una máscara “, y llaman inmediatamente al estado para quejarse en lugar de simplemente,” está bien, no tienes una máscara puesta, voy a mantener mis 6, 8, 10 pies “, dijo.

Un conflicto entre un cliente que llevaba máscaras y dos clientes que no usaban máscaras llevó a Eisel al límite el sábado. Cerró la tienda temprano y la mantuvo cerrada el domingo, reabriendo el lunes.

“Sentí que necesitaba hacer una declaración para decir lo importante que es esto y cómo sería si cerráramos”, dijo.

Ya sea que estén almacenando los estantes, en la caja o en el mostrador de carne, algunos trabajadores de supermercados dicen que han estado sufriendo abusos verbales de clientes frustrados.

“Recibimos un poco de acoso aquí y allá, y ha sido muy, muy estresante”, dijo Johnson, uno de los 32 empleados de la tienda.

“Si hubiera una mejor comprensión y todo el mundo siguiera las reglas, todo estaría bien”, dijo.

Eisel dice que la gran mayoría de los clientes siguen las reglas, pero quiere que los demás piensen en cómo sus acciones podrían afectar a una pequeña empresa.

“Quiero que la gente sea respetuosa”, dijo.

