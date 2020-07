El presidente del tribunal, John Roberts, fue hospitalizado en junio después de una caída.

SEATTLE (AP) - Mary Kay Letourneau, una maestra que se casó con su ex estudiante de sexto grado después de que fue declarada culpable de violarlo en un caso que fue noticia internacional, murió. Ella tenía 58 años.

Su abogado David Gehrke le dijo a múltiples medios de comunicación que Letourneau murió el martes de cáncer. No respondió de inmediato un correo electrónico de The Associated Press.