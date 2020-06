El oficial renuncia después de que le digan que no puede arrodillarse

OKLAHOMA CITY (KOCO / CNN) – El video de un oficial de Oklahoma que renunció cuando no se le permitió arrodillarse con los manifestantes el sábado se ha vuelto viral en las redes sociales.

“Toma mi placa y no volveré”, dijo el oficial no identificado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma dijo que el oficial era necesario para proteger a los internos dentro de la cárcel.

Todo comenzó el sábado cuando una protesta se tornó violenta de repente.

“Los manifestantes que realmente se convirtieron en alborotadores intentaron violar la cárcel, prendieron fuego a una de nuestras camionetas y golpearon las ventanas”, dijo Mark Meyers, de la Oficina del Sheriff del Condado de Oklahoma.

En un intento de luchar contra la multitud, los diputados del condado de Oklahoma necesitaban algo de respaldo.

“Teníamos carceleros, oficiales de detención aquí y realmente era una cubierta práctica”, dijo Meyers.

“Ayer, mi vida estaba en juego y tú me tenías aquí por turnos”, dijo el oficial no identificado.

A este hombre, que no quería esta cara en la televisión, se le pidió que ayudara a proteger la cárcel el sábado hasta que pudieran llegar agentes entrenados.

Según los funcionarios, este hombre vio a todos los diputados y otros agentes de la ley arrodillarse e interactuar pacíficamente con algunos de los manifestantes el domingo.

“Entonces, cuando me tenías en turnos, me dijiste que no podía arrodillarme, así que hoy voy a hacerlo y él dijo: ‘no, no puedes hacerlo'”, dijo el oficial. .

“Este individuo es un oficial de detención y si nuestros oficiales de detención decidieron que quieren caminar afuera y dejar a los internos solos, eso no tiene sentido”, dijo Meyers.

El departamento del alguacil dice que si los empleados quieren protestar o ponerse de rodillas con los manifestantes, hay una manera.

“Tómate el día libre”, dijo Meyers.

“No volveré, aquí estoy protestando”, dijo el oficial.

El oficial en cuestión quiere permanecer en el anonimato y no quiere hacer más comentarios en este momento.

