El hombre saca al oficial del crucero en llamas: "Teníamos que sacarlo"

UNIONTOWN, Pa. – Un hombre de Pensilvania salvó a un oficial de policía de su crucero en llamas después de un accidente el domingo.

Según WTAE , Daylan McLee corrió a ayudar cuando ocurrió el accidente fuera de su casa en Uniontown, Pennsylvania.

Le dijo a la estación de televisión: “Él (el oficial) estaba pidiendo que no lo movieran, que no lo movieran, su pierna. Luego comenzamos a ver que las llamas comenzaban a entrar en el automóvil desde la parte inferior, y supe que tuvo que sacarlo “.

El oficial de policía Jay Hanley estaba atrapado, pero McLee y otro oficial supuestamente pudieron sacarlo. WTAE dijo que el oficial involucrado en el accidente fue llevado al hospital con una lesión en la pierna. El accidente está bajo investigación.

“La vida humana”, dijo McLee, explicando por qué ayudó. “Están sucediendo muchas cosas locas en el mundo y no he tenido los mejores fines en la vida, pero sé el valor de la vida humana. No se puede reemplazar”.

Los oficiales dijeron que están agradecidos por la ayuda de McLee.

“Estamos muy agradecidos de que Daylan estuviera en el área en ese momento”, dijo el teniente de policía Thomas Kolencik a WTAE. “Podría haber sido mucho peor.”

