El gigante buque portacontenedores que bloqueó el Canal de Suez finalmente ha sido liberado

SUEZ, Egipto (AP) – Los equipos de salvamento liberaron el lunes un colosal buque portacontenedores atrapado durante casi una semana en el Canal de Suez, poniendo fin a una crisis que había obstruido una de las vías fluviales más importantes del mundo y detenido miles de millones de dólares diarios en el comercio marítimo.

Ayudada por la marea alta, una flotilla de remolcadores arrancó la proa bulbosa del Ever Given del tamaño de un rascacielos de la orilla arenosa del canal, donde había estado firmemente alojado desde el 23 de marzo.

Los remolcadores hicieron sonar sus cuernos con júbilo mientras guiaban a Ever Given a través del agua después de días de futilidad que habían cautivado al mundo, provocando el escrutinio y las burlas de las redes sociales.

El barco gigante se dirigió hacia el Gran Lago Amargo, una amplia franja de agua a medio camino entre los extremos norte y sur del canal, donde será inspeccionado, dijo Evergreen Marine Corp., una importante compañía naviera con sede en Taiwán que opera el barco.

“¡Lo logramos!” dijo Peter Berdowski, director ejecutivo de Boskalis, la empresa de salvamento contratada para extraer Ever Given, en un comunicado. “Me complace anunciar que nuestro equipo de expertos, trabajando en estrecha colaboración con la Autoridad del Canal de Suez, reflotó con éxito el Ever Given… haciendo posible nuevamente el paso libre a través del Canal de Suez”.

Golpeado por una tormenta de arena, el Ever Given se estrelló contra un banco de un tramo de un solo carril del canal, a unos 6 kilómetros (3.7 millas) al norte de la entrada sur, cerca de la ciudad de Suez. Eso creó un atasco de tráfico masivo que retuvo $ 9 mil millones por día en el comercio mundial y tensó las cadenas de suministro ya agobiadas por la pandemia de coronavirus.

Al menos 367 embarcaciones, que transportan de todo, desde petróleo crudo hasta ganado, están respaldadas mientras esperan atravesar el canal. Decenas de otros han tomado la ruta alternativa larga alrededor del Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África: un desvío de 5,000 kilómetros (3,100 millas) que cuesta a los barcos cientos de miles de dólares en combustible y otros costos.

Egipto, que considera al canal una fuente de orgullo nacional e ingresos cruciales, ya ha perdido más de 95 millones de dólares en peajes, según la firma de datos Refinitiv. Incluso mientras continuaba el trabajo de salvamento, el presidente Abdel Fattah el-Sissi, quien durante días guardó silencio sobre la crisis, elogió los acontecimientos del lunes.

“Los egipcios han logrado poner fin a la crisis”, escribió en Facebook, “a pesar de la enorme complejidad técnica”.

En el pueblo de Amer, que da al canal, los residentes vitorearon mientras el barco avanzaba. Muchos se apresuraron a echar un vistazo más de cerca, mientras que otros se despidieron burlonamente del barco que partía desde sus campos de trébol.

“Misión cumplida”, dijo un aldeano Abdalla Ramadan. “El mundo entero se siente aliviado”.

La Embajada de Estados Unidos en El Cairo tuiteó sus felicitaciones a Egipto.

Si bien el canal ahora está desbloqueado, no está claro cuándo el tráfico volverá a la normalidad. Los analistas esperan que pueda llevar al menos otros 10 días eliminar la acumulación de trabajo en ambos extremos.

El gran avance se produjo después de días de inmenso esfuerzo con un equipo de rescate de élite de los Países Bajos. Los remolcadores empujaban y tiraban para mover al gigante de la orilla, su trabajo impulsado por la marea alta del lunes al amanecer que resultó en el reflotamiento parcial del barco. Dragas especializadas excavaron la popa y aspiraron arena y barro de debajo de la proa.

La operación fue sumamente delicada. Mientras que el Ever Given estaba atascado, las mareas crecientes y descendentes ejercen presión sobre la embarcación, que tiene 400 metros (un cuarto de milla) de largo, lo que genera preocupaciones de que podría agrietarse o romperse.

Una vez que el Ever Given sea inspeccionado en Great Bitter Lake, los funcionarios decidirán si el barco de propiedad japonesa con bandera de Panamá que transporta mercancías desde Asia a Europa continuará hasta su destino original de Rotterdam, o si necesitaría ingresar a otro puerto para reparaciones. .

La crisis puso de relieve la ruta comercial vital que transporta más del 10% del comercio mundial, incluido el 7% del petróleo mundial. Más de 19.000 barcos que transportan bienes de consumo fabricados en China y millones de barriles de petróleo y gas natural licuado fluyen a través de la arteria desde Oriente Medio y Asia hasta Europa y América del Norte.

El cierre sin precedentes, que generó temores de retrasos prolongados, escasez de bienes y aumento de los costos para los consumidores, ha generado nuevas preguntas sobre la industria del transporte marítimo, un proveedor a pedido para un mundo que ahora está bajo la presión de la pandemia de coronavirus.

“Hemos ido a este envío frágil y justo a tiempo que vimos que se rompió por completo al comienzo de COVID”, dijo el Capitán John Konrad, fundador y director ejecutivo del sitio web de noticias de envío gcaptain.com. “Solíamos tener grandes almacenes en todos los países donde las fábricas sacaban suministros. … Ahora estos barcos flotantes son el almacén “.

El experto en comercio internacional Jeffrey Bergstrand predijo “sólo un efecto menor y transitorio” en los precios de las importaciones estadounidenses.

“Dado que la mayoría de las importaciones bloqueadas durante la última semana se dirigen a Europa, es probable que los consumidores estadounidenses vean poco efecto en los precios de las importaciones estadounidenses, excepto en la medida en que los productos intermedios de bienes finales estadounidenses se fabrican en Europa”, dijo Bergstrand, profesor de Finanzas en la Facultad de Negocios de Mendoza de la Universidad de Notre Dame.

__

DeBre informó desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Los escritores de Associated Press Mike Corder en La Haya, Holanda, y Jon Gambrell en Dubai contribuyeron.