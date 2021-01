El FBI en comunicación con las autoridades de Manatee con respecto al hombre en la foto que lleva un atril durante un motín en el Capitolio de EE.

Para subtítulos en Español haga clic en la sección de ajustes

CONDADO DE MANATEE, Florida (WFLA) – Funcionarios de la Oficina del Sheriff del condado de Manatee dicen que han estado en comunicación con el FBI en referencia al hombre capturado por la cámara con un atril a través del Capitolio de Estados Unidos el miércoles.

El hombre que sonríe y saluda a la cámara ha sido identificado como Adam Johnson, de Parrish, de 36 años. 8 On Your Side ha aprendido que Johnson está casado con un médico local y es padre de cinco hijos.

La fotografía del miércoles muestra a Johnson con un gorro de Trump rojo, blanco y azul que lleva lo que se cree que es el atril de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

8 On Your Side ha hecho varios intentos de hablar con Johnson y sus familiares. No hemos recibido llamadas.

Johnson es un votante registrado en el condado de Manatee sin afiliación a ningún partido. El Supervisor de Elecciones en el condado de Manatee dice que Johnson votó en dos elecciones generales: 2004 y 2020.

Nadie abrió la puerta cuando pasamos por su casa de Parrish en la subdivisión de Harrison Ranch el viernes. A primera hora de la tarde, dos hombres se pusieron máscaras faciales antes de tocar y entrar a la casa de Johnson.

Johnson no fue identificado por las autoridades como una de las docenas de personas arrestadas luego de la violencia del miércoles. Si es arrestado, podría enfrentar cargos por delitos graves por destrucción de propiedad.

8 On Your Side habló con un experto en derecho penal sobre los cargos que podría enfrentar alguien que acusara al Capitolio.

“Estos son ladrones, son insurrectos, han cometido robos y delitos armados, han amenazado a miembros del Congreso, están analizando el tipo de cargos que podrían llevarlos a décadas, si no el resto de su vida, en prisión”, dijo Jeffrey Swartz.

El jueves, el FBI pidió información al público para ayudarlos a identificar a más manifestantes que participaron en los disturbios.

“Estamos aceptando sugerencias y medios digitales que muestren disturbios o violencia en y alrededor del Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero”, dijo un tuit del FBI.

“Si ha sido testigo de acciones violentas ilegales, le instamos a que envíe cualquier información, fotos o videos que puedan ser relevantes en fbi.gov/USCapitol”, dijo la agencia en otro comunicado.

8 On Your Side habló con un hombre de Bradenton que dijo que denunció a Johnson al FBI tan pronto como lo reconoció en la foto que ahora se ha vuelto viral. Desde ese informe al FBI, el hombre local dice que los investigadores de la oficina de campo en DC se han puesto en contacto con él para preguntar sobre Johnson dos veces.