El Departamento de Justicia pide defender a Trump en la demanda por difamación de la acusadora de violación; los contribuyentes pagarían daños

E. Jean Carroll and President Donald Trump (AP Photo/Seth Wenig, File, AP Photo/Evan Vucci)

NUEVA YORK (AP) – El Departamento de Justicia está pidiendo hacerse cargo de la defensa del presidente Donald Trump en una demanda por difamación de un escritor que lo acusó de violación, y los abogados federales pidieron a un tribunal el martes que permita una medida que podría poner al pueblo estadounidense en peligro. gancho por el dinero que pudiera recibir.

Después de que los tribunales del estado de Nueva York rechazaron la solicitud de Trump de retrasar la demanda de E. Jean Carroll, los abogados del Departamento de Justicia presentaron documentos judiciales con el objetivo de trasladar el caso a un tribunal federal y sustituir a Trump por Estados Unidos como acusado. Eso significa que el gobierno federal, en lugar del propio Trump, podría tener que pagar daños y perjuicios si se otorgan.

La medida para intervenir está en consonancia con un Departamento de Justicia que una y otra vez ha avanzado una visión amplia del poder ejecutivo y se ha movido para proteger a Trump de la exposición legal, sobre todo al argumentar que las acciones tomadas para sofocar la investigación de Rusia estaban dentro del alcance. de sus autoridades constitucionales y, por tanto, eran admisibles.

También se produce en medio de la preocupación de que el fiscal general William Barr se haya esforzado por intervenir en otros casos legales que involucran a Trump o sus aliados. Barr intentó reducir la cantidad de tiempo en prisión que su oficina buscaba para el aliado de Trump, Roger Stone, luego de un juicio penal en el que fue declarado culpable. (La sentencia de Stone fue posteriormente conmutada por Trump). El Departamento de Justicia de Barr ha actuado para desestimar su propio caso contra el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn .

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, calificó el argumento del departamento de “impactante”.

“Me ofende como abogada y me ofende aún más como ciudadana”, dijo en un comunicado.

Carroll dijo que los acontecimientos ilustran “que Trump hará todo lo posible, incluido el uso de todos los poderes del gobierno federal”, para tratar de detener el caso.

Y en un tweet dirigido a Trump, Carroll escribió: “¡Señor, mi abogado Robbie Kaplan y yo estamos listos! ¡También lo es toda mujer que haya sido silenciada! ¡También lo son todos los ciudadanos estadounidenses que han sido pisoteados por Bill Barr y el DOJ! ¡TRÁELO!”

La presentación complica, al menos por el momento, los esfuerzos de Carroll para obtener una muestra de ADN del presidente como evidencia potencial y para que responda preguntas bajo juramento.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que Trump estaba “actuando dentro del alcance de su oficina” cuando negó las acusaciones de Carroll, hechas el año pasado, de que la violó en una tienda departamental de lujo de Nueva York a mediados de la década de 1990. Ella dice que sus comentarios, incluido el de estaba “mintiendo totalmente” para vender sus memorias: manchó su carácter y perjudicó su carrera.

“Numerosos tribunales han reconocido que los funcionarios electos actúan dentro del ámbito de su cargo o empleo cuando hablan con la prensa, incluso con respecto a asuntos personales”, escribieron los abogados de Justicia.

Dependerá de un juez federal decidir si trasladar el caso a un tribunal federal desde el tribunal estatal y permitir que Estados Unidos se convierta en el acusado.

Carroll está tratando de obtener una muestra de ADN de Trump para ver si coincide con el material genético masculino aún no identificado encontrado en un vestido que dice que llevaba durante el presunto ataque y que no se volvió a poner hasta una sesión de fotos el año pasado.

Su demanda busca daños y perjuicios y una retractación de las declaraciones de Trump.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se den a conocer públicamente.