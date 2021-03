El CEO dice que la contratación del príncipe Harry es real y no un truco publicitario

ISMAILIA, Egipto (AP) - Un buque de carga del tamaño de un rascacielos atravesado el Canal de Suez de Egipto puso en peligro aún más el transporte marítimo mundial el jueves, ya que al menos otras 150 embarcaciones que necesitaban pasar por la vía fluvial crucial permanecieron inactivas esperando que se despejara la obstrucción, dijeron las autoridades.

El Ever Given, un barco con bandera de Panamá que transporta carga entre Asia y Europa, encalló el martes en el estrecho canal artificial que divide el África continental de la península del Sinaí. En el tiempo transcurrido desde entonces, los esfuerzos para liberar el barco mediante dragas, excavación y la ayuda de las mareas altas aún no han hecho a un lado el buque portacontenedores, lo que afecta a miles de millones de dólares en carga.