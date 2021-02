El asteroide Apophis será visible desde la Tierra este fin de semana

ST. LOUIS ( KTVI ) – Un asteroide del tamaño de tres campos de fútbol pasará junto a una estrella y será visible desde la Tierra el domingo. Pero no temas, no hay peligro de que golpee nuestro planeta.

Con el asteroide Apophis o cualquier asteroide que conozcamos ahora, no hay necesidad de entrar en pánico “, dijo Will Snyder, gerente del Planetario McDonnell del Centro de Ciencias de St. Louis.” No es necesario salir y comprar todo el papel higiénico ni nada. . “

Según los expertos, el asteroide de 1,000 pies de ancho atravesará los Estados Unidos alrededor de las 11:50 pm CT del domingo o las 12:50 am EST del lunes.

“Cuanto más podamos comprender las órbitas de asteroides como Apophis, mejor podremos prepararnos”, dijo Snyder.

Pero para ver este raro evento, debes estar ubicado exactamente a lo largo de su camino .

“Los científicos en casa y los astrónomos ciudadanos tendrán la oportunidad de observar este asteroide cercano a la Tierra”, dijo Snyder. “Incluso algo como esto, simplemente llevar cierto telescopio a su patio trasero puede ayudar a los científicos y, en realidad, a las personas de todo el mundo a comprender más sobre lo que sucede en el cielo”.

Apophis fue descubierto por primera vez en 2004. Los científicos dicen que se espera que vuelva a pasar por la Tierra y sea visible a simple vista con los próximos sobrevuelos en 2029, 2036 y 2068.

Según EarthSky , la posibilidad de que Apophis golpee la Tierra en 2029 y 2036 ya ha sido descartada. Pero a partir de este mes, las posibilidades de impacto durante el sobrevuelo de 2068 son ahora de 1 en 380.000, una probabilidad del 99,99974% de que el asteroide no toque la Tierra.