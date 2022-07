LONDRES (AP) — El primer ministro Boris Johnson accedió a renunciar, dijo su oficina el jueves, poniendo fin a una crisis política sin precedentes sobre su futuro que ha paralizado al gobierno británico.

Un funcionario de la oficina de Johnson en Downing Street confirmó que el primer ministro anunciaría su renuncia más tarde. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque aún no se había hecho el anuncio.

Johnson había rechazado los llamados de su gabinete para renunciar a raíz de los escándalos de ética. Se rindió después de que más de 40 ministros renunciaran a su gobierno y le dijeron que se fuera.

No quedó claro de inmediato si Johnson permanecerá en el cargo mientras el Partido Conservador elige un nuevo líder, que lo reemplazará como primer ministro.

Minutos antes de que saliera la noticia, el jefe del Tesoro, Nadhim Zahawi, pidió al primer ministro Boris Johnson que renunciara solo 36 horas después de que Johnson lo nombró en el cargo, mientras que otro ministro del gabinete recién nombrado renunció a su cargo.

Zahawi dijo que Johnson sabía que “lo correcto” era “irse ahora”.

Zahawi fue designado el martes por la noche para reemplazar a Rishi Sunak, quien renunció diciendo que ya no podía apoyar a Johnson después de una serie de escándalos éticos.

La secretaria de Educación, Michelle Donelan, quien también fue nombrada el martes tras la renuncia de su predecesora, anunció su renuncia el jueves por la mañana.

Johnson había rechazado los clamores por su renuncia, manteniéndose firme incluso cuando decenas de funcionarios renunciaron y aliados previamente leales lo instaron a ir después de que otro escándalo envolviera su liderazgo.

Un grupo de los ministros del gabinete de mayor confianza de Johnson lo visitó en su oficina en Downing Street el miércoles y le dijo que se retirara después de perder la confianza de su partido. Pero Johnson optó por luchar por su carrera política y despidió a uno de los funcionarios del gabinete, Michael Gove, informaron medios británicos.

Es raro que un primer ministro se aferre al cargo ante tanta presión de sus colegas del gabinete. La portada de The Guardian el jueves lo llamó “Desesperado, engañado”.

“Ha violado la confianza que se depositó en él. Necesita reconocer que ya no tiene la autoridad moral para liderar. Y para él, se acabó”, dijo el líder del Partido Nacional Escocés, Ian Blackford, a The Associated Press.

Johnson, de 58 años, era conocido por su habilidad para salir de apuros. Permaneció en el poder a pesar de las acusaciones de que estaba demasiado cerca de los donantes del partido, que protegió a los partidarios de las acusaciones de intimidación y corrupción, y que engañó al Parlamento y fue deshonesto con el público acerca de los partidos oficiales del gobierno que rompieron las reglas de bloqueo pandémico .

Pero las recientes revelaciones de que Johnson sabía sobre las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Pincher, un legislador conservador, antes de que ascendiera al hombre a un puesto de alto nivel resultó ser la gota que colmó el vaso.

La semana pasada, Pincher renunció como subjefe de látigo luego de quejas de que manoseó a dos hombres en un club privado. Eso desencadenó una serie de informes sobre acusaciones pasadas contra Pincher, y explicaciones cambiantes del gobierno sobre lo que Johnson sabía cuando lo nombró para un puesto de alto nivel en la aplicación de la disciplina del partido.

El secretario de Salud, Sajid Javid, y el jefe del Tesoro, Rishi Sunak, renunciaron con minutos de diferencia el miércoles por el escándalo. Los dos pesos pesados del gabinete fueron responsables de abordar dos de los mayores problemas que enfrenta Gran Bretaña: la crisis del costo de vida y el COVID-19.

Javid capturó el estado de ánimo de muchos legisladores cuando dijo que las acciones de Johnson amenazan con socavar la integridad del Partido Conservador y el gobierno británico.

“En algún momento tenemos que concluir que ya es suficiente”, dijo el miércoles a sus compañeros legisladores. “Creo que ese punto es ahora”.

___

Siga toda la cobertura de AP del primer ministro Boris Johnson en https://apnews.com/hub/boris-johnson