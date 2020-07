El alcalde ayuda a pintar 'Black Lives Matter' fuera de la Torre Trump

NUEVA YORK (AP) – El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, agarró un rodillo el jueves para pintar “Black Lives Matter” frente a la torre homónima de Manhattan del presidente Donald Trump, quien tuiteó la semana pasada que el mural de la calle sería “un símbolo de odio.”

De Blasio estaba flanqueado por su esposa, Chirlane McCray, y el reverendo Al Sharpton mientras ayudaba a pintar el grito de la justicia racial en letras amarillas gigantes en la Quinta Avenida frente a la Torre Trump. Los activistas que miraban corearon: “¿De quién son las calles? ¡Nuestras calles!

“Cuando decimos ‘Black Lives Matter’, no hay más declaraciones estadounidenses, no hay más declaraciones patrióticas porque no hay Estados Unidos sin América negra”, dijo de Blasio. “Estamos reconociendo la verdad de nosotros mismos como estadounidenses al decir ‘Black Lives Matter’. Estamos enderezando un error “.

El alcalde anunció el plan para pintar “Black Lives Matter” frente a la Torre Trump el mes pasado, luego de decir que el eslogan se pintaría en las calles de varios lugares de la ciudad. Trump respondió a través de Twitter que el mural denigraría “esta avenida de lujo” y “antagonizaría aún más a los mejores de Nueva York”. De Blasio tuiteó que Black Lives Matter es “un movimiento para reconocer y proteger la vida de los negros”.

Rahima Torrence, de 20 años, que se encontraba entre las personas que colocaban pintura amarilla en la Quinta Avenida, dijo que aunque el mural podría ser un símbolo, “es el comienzo de algo más”. Ella dijo que la ubicación frente al propio rascacielos de Trump “muestra que somos importantes y le muestra que no puedes ignorarnos”.

Washington, DC fue la primera ciudad de EE. UU. En obtener un mural gigante amarillo “Black Lives Matter” cuando el alcalde Muriel Bowser lo pintó en la calle que conduce a la Casa Blanca . Bowser dijo que la pintura tenía la intención de mostrar solidaridad con los estadounidenses indignados por el asesinato de George Floyd en Minneapolis.

Trump vivió en Trump Tower antes de asumir el cargo de presidente, pero desde entonces ha pasado poco tiempo allí. Él cambió su residencia oficial de Nueva York a Florida el año pasado. Su imperio empresarial todavía tiene su sede allí.

______

El periodista en video de Associated Press Joe Frederick contribuyó a este informe.

ÚLTIMAS HISTORIAS: