Disney World cambia la cola virtual de 'Star Wars: Rise of the Resistance'

Star Wars: Rise of the Resistance (Credit: Nexstar Media / Ryan Pastorino)

LAKE BUENA VISTA, Florida (WFLA) – Walt Disney World está cambiando la forma en que los visitantes del parque reservan un espacio para montar “Star Wars: Rise of the Resistance” en Hollywood Studios.

Según el Blog de Parques de Disney , aquellos con reservas en el parque seguirán usando la cola virtual en la aplicación “My Disney Experience”, pero no es necesario llegar temprano al parque para registrarse.

A través de la aplicación, los invitados tendrán la oportunidad a las 10 a.m., 1 p.m. o 4 p.m. para solicitar unirse a la cola virtual.

Los huéspedes reservan una franja horaria, luego recorren otras atracciones del parque mientras esperan.

Disney World señala que unirse a la cola virtual no garantiza la capacidad de montar “Rise of the Resistance”.