¿Debería ser el día de las elecciones un feriado nacional? El presidente Obama piensa que sí

ATLANTA (NEXSTAR) – El ex presidente Barack Obama usó el funeral del representante John Lewis el jueves para pedir que el día de las elecciones se convierta en un feriado nacional.

Hablando desde el púlpito de la iglesia que Martin Luther King Jr. una vez dirigió en Atlanta, Obama presentó la idea como una forma en que “todos los ciudadanos estadounidenses tienen la misma representación en nuestro gobierno”.

“Si usted es alguien que trabaja en una fábrica o es una madre soltera que tiene que ir a su trabajo y no tiene tiempo libre, aún puede emitir su voto”, dijo Obama mientras los asistentes vitoreaban.

Obama también pidió al Congreso que renueve la Ley de derechos de voto, que Trump y los líderes republicanos del Congreso han dejado sin cambios desde que la Corte Suprema redujo la ley histórica en 2012.

“¿Quieres honrar a John? Honrémoslo revitalizando la ley por la que estaba dispuesto a morir ”, dijo Obama, argumentando que los elogios bipartidistas para el congresista de Georgia desde su muerte no son suficientes.

Trump fue el único presidente vivo que no jugó ningún papel oficial en una semana de recuerdos públicos de Lewis. Además de Obama y Bush, el ex presidente Bill Clinton habló el jueves en la Iglesia Bautista Ebenezer. El ex presidente Jimmy Carter, de 95 años, envió una declaración leída por el pastor principal de la iglesia, el reverendo Raphael Warnock.

Lewis había llamado a Trump un presidente ilegítimo antes de su inauguración de 2017 y lo reprendió por avivar las divisiones raciales. Trump respondió llamando a Lewis “todo hablar, hablar, hablar (y) no actuar” y describir su distrito del Congreso de Atlanta como “infestado de delitos”.

