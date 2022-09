LONDRES (AP) — Una creciente oleada de personas —desde jubilados londinenses hasta el excapitán de fútbol de Inglaterra David Beckham— hizo fila para desfilar frente al ataúd de la reina Isabel II mientras se encuentra en el Parlamento, tantas que las autoridades tuvieron que llamar el viernes un alto temporal para que más personas se unan a la fila de millas de largo.

A última hora de la tarde, un rastreador en vivo de la fila para ingresar al histórico Westminster Hall dijo que había reabierto, pero el gobierno británico advirtió que el tiempo de espera para cubrir los 8 kilómetros (5 millas) desde el inicio de la fila en Southwark Park hasta el Parlamento había subido a más de 24 horas. El gobierno también advirtió que “las temperaturas durante la noche serán frías”.

El rey Carlos III y sus hermanos velarán alrededor del ataúd cubierto con la bandera el viernes por la noche.

Beckham fue visto en la fila de dolientes cerca de las Casas del Parlamento de Gran Bretaña el viernes a la hora del almuerzo. Se cree que se unió a la fila a las 2 a.m. y que hizo fila durante más de 10 horas con miles de personas más.

Con camisa blanca y corbata negra, se inclinó brevemente ante el ataúd antes de salir de Westminster Hall.

“Hemos tenido la suerte como nación de haber tenido a alguien que nos ha guiado de la forma en que su majestad nos ha guiado, por la cantidad de tiempo, con amabilidad, cariño y siempre confianza”, dijo Beckham. “Creo que eso es lo único que todos nos sentimos seguros y continuaremos así con la familia real. Pero creo que su majestad era alguien especial y la extrañaremos, no solo todos en nuestro país sino todos en todo el mundo”.

Helena Larsen, de 76 años, llegó demasiado tarde al parque.

“Literalmente llegamos aquí y lo cerraron frente a nosotros”, dijo, y agregó que probablemente se quedaría en el área hasta que se reabrieran las puertas.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que ver el ataúd de la reina en el estado fue una experiencia inolvidable.

“Estás en Westminster Hall en su presencia, con una corona sobre su ataúd, y es increíblemente emotivo”, dijo a The Associated Press.

Mientras tanto, según los informes, a una delegación de funcionarios chinos se le prohibió visitar el salón histórico en las Casas del Parlamento donde se encuentra el ataúd de la difunta reina, ya que la geopolítica ensombreció el solemne espectáculo que rodeó la muerte de la monarca.

El embajador chino en el Reino Unido ha sido expulsado del Parlamento durante un año después de que Beijing sancionara a siete legisladores británicos el año pasado por hablar en contra del trato de China a su minoría uigur en la región occidental de Xinjiang.

La oficina de la presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, se negó a comentar el viernes sobre un informe del medio de comunicación estadounidense Politico que decía que a la delegación china no se le permitiría ingresar a Westminster Hall. La oficina de la primera ministra Liz Truss también se negó a comentar.

En Beijing, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no había visto el informe de Politico pero que, como anfitrión del funeral de la reina, el gobierno del Reino Unido debería “seguir los protocolos diplomáticos y los modales adecuados para recibir invitados”.

Se espera que una delegación china asista al funeral de la reina el lunes, que se realizará en la iglesia de la Abadía de Westminster y no en el Parlamento. Los organizadores del funeral no han publicado una lista de invitados y no estaba claro quién podría asistir de China.

Los legisladores británicos sancionados escribieron a los funcionarios esta semana para expresar su preocupación por la invitación del gobierno chino a enviar representantes al funeral de estado de la reina.

Después de un día fuera del ojo público el jueves, el rey Carlos III voló a Gales el viernes en la etapa final de su gira por las naciones que conforman el Reino Unido.

Charles, quien durante décadas antes de su ascensión al trono fue el Príncipe de Gales, visitó la Catedral de Llandaff en Cardiff para un servicio de oración y reflexión en honor a su difunta madre. Después del servicio, él y Camilla, la reina consorte, saludaron a multitudes de simpatizantes, incluidos escolares que ondeaban banderas mientras la gente coreaba “¡Dios salve al rey!”

Un pequeño grupo protestó por la visita, con una persona sosteniendo una pancarta que decía: “¿Rey? No, gracias.”

Más tarde, el rey viajó al parlamento galés, el Senedd, para recibir las condolencias de los legisladores y les respondió, diciéndoles a los miembros del parlamento que Gales “no podría haber estado más cerca del corazón de mi madre”.

Charles dijo que sentía “una inmensa gratitud por el privilegio” de servir durante décadas como Príncipe de Gales, el título que tradicionalmente se otorga al heredero al trono. El Príncipe William ahora tiene ese título.

Una anciana sentada en una silla de ruedas espera en la fila para rendir homenaje a la reina Isabel II en Londres, el jueves 15 de septiembre de 2022. La reina permanecerá en el Palacio de Westminster durante cuatro días completos antes de su funeral el lunes 19 de septiembre. (Foto AP/Andreea Alexandru)

La gente hace cola para presentar sus respetos a la difunta Reina Isabel II durante el Estado Acostado, afuera de Westminster Hall en Londres, el jueves 15 de septiembre de 2022. La Reina permanecerá en el Estado en Westminster Hall durante cuatro días completos antes su funeral el lunes 19 de septiembre. (Foto AP/Nariman El-Mofty)

La gente hace cola cerca del Puente de Londres para presentar sus respetos a la difunta Reina Isabel II, que yace en el Westminster Hall en Londres, el viernes 16 de septiembre de 2022. La Reina permanecerá en el Westminster Hall durante cuatro días completos antes de su funeral el lunes. 19 de septiembre. (Foto AP/Christophe Ena)

Charles regresa a Londres más tarde el viernes y velará brevemente el ataúd de su madre por la noche con sus hermanos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.

Antes de la vigilia, Edward dijo que la familia real se había sentido “abrumada por la ola de emociones que nos ha envuelto y la gran cantidad de personas que se han esforzado por expresar su propio amor, admiración y respeto” por “nuestra querida mamá”. .”

El sábado, se espera que los ocho nietos de la reina Isabel II permanezcan en vigilia junto a su ataúd durante 15 minutos.

Los hijos de Charles, el príncipe William y el príncipe Harry, asistirán a esa vigilia junto con los hijos de la princesa Anne, Zara Tindall y Peter Philips; Las hijas del príncipe Andrés, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, y los dos hijos del príncipe Eduardo: Lady Louise Windsor y el vizconde Severn.

William, quien tras la muerte de su abuela es ahora el heredero al trono, estará de pie a la cabeza del ataúd y Harry a los pies. Ambos príncipes, que son veteranos militares, estarán uniformados.

La mayoría de los miembros de la realeza de alto rango tienen roles militares honorarios y han usado uniformes en eventos para conmemorar a la reina. Harry, que sirvió en Afganistán como oficial del ejército británico, vistió ropa de civil durante la procesión del ataúd de la reina desde el Palacio de Buckingham porque ya no es un miembro activo de la familia real. Él y su esposa Meghan renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a los Estados Unidos en el 2020.

El rey solicitó que tanto William como Harry usaran sus uniformes en la vigilia de Westminster Hall.

La policía de Londres dijo el viernes que el funeral de estado de la reina el lunes será el evento policial más grande que haya manejado la fuerza.

El comisionado asistente adjunto de la Policía Metropolitana, Stuart Cundy, dijo que la operación policial masiva supera incluso la de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres, así como las celebraciones a principios de este año de los 70 años de la reina en el trono.

“La variedad de oficiales, personal policial y todos los que apoyan la operación es realmente inmensa”, dijo.

Renata Brio y Jeffrey Schaeffer en Londres contribuyeron.

Siga la cobertura de AP de la reina Isabel II en https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii