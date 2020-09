Conclusiones del debate: un tono acre desde el minuto inicial

WASHINGTON (AP) – Después de más de un año dándose vueltas, el presidente republicano Donald Trump y el retador demócrata Joe Biden se reunieron en el escenario del debate el martes por la noche en Ohio.

El presidente de 74 años y el exvicepresidente de 77 años son similares en edad y comparten una aversión mutua. Pero difieren marcadamente en estilo y sustancia. Todo eso fue evidente desde el principio en el escenario de Cleveland.

Estos son los puntos clave del primero de los tres debates presidenciales programados antes del día de las elecciones el 3 de noviembre.

Y en este rincón

Trump no es ajeno a la ofensiva, pero su enfoque pugilista en el escenario dejó a su oponente demócrata luchando por completar una sentencia.

A la zaga en las encuestas públicas y privadas, los asesores de Trump lo han empujado a replantear la elección de un referéndum sobre su presidencia a una elección entre él y Biden. Trump, en cambio, se apoderó del debate, tratando de hacer tropezar a Biden interrumpiéndolo e insultándolo. En el proceso, Trump hizo que el debate fuera más sobre sí mismo.

“No hay nada inteligente en ti”, dijo Trump sobre Biden. “47 años no has hecho nada”.

Si bien Trump jugó con su reputación de matón, puede haber sido efectivo para romper los peores ataques de Biden, simplemente hablando de ellos.

Los asesores de Trump creían antes del debate que Biden sería incapaz de resistir la fulminante ofensiva sobre el estilo y la sustancia de Trump, pero Biden llegó con algunas réplicas propias, calificando a Trump de “payaso” y burlándose del estilo de Trump preguntando: “¿Quieres ¿Cállate hombre?”

Los partidarios de Trump pueden haber sido aclamados por su ataque frontal. Si los votantes indecisos, que vieron el debate para tratar de conocer a los dos candidatos, quedaron impresionados es otro asunto.

Al moderador Chris Wallace no le hizo mucha gracia y le hizo un reproche a Trump por sus interrupciones. “Francamente, has estado interrumpiendo más”, dijo Wallace, pidiendo a Trump que dejara hablar a su oponente.

A Trump le gustan los superlativos, pero en el caso del debate hay pocas dudas de que fue el más áspero desde que se televisaron los foros.

__

TRUMP NO PUEDE ESCAPAR DEL VIRUS

Trump ha querido que las elecciones sean sobre cualquier cosa menos la pandemia de coronavirus, pero no pudo superar la realidad en el escenario del debate.

“Es lo que es porque usted es quien es”, le dijo Biden al presidente, refiriéndose a los meses de Trump de restar importancia al COVID-19, mientras que en privado dijo que entendía lo mortal que es.

Pero Trump no se lo tomó con calma. Procedió a bombardear a Biden con una mezcla de autodefensa y contraofensivas. 200.000 muertos? El número de muertos de Biden habría sido de “millones”, dijo Trump. ¿Una economía inestable? Biden hubiera sido peor. Biden no habría fabricado suficientes máscaras o ventiladores.

El truco: “Habrá una vacuna muy pronto”.

Biden se echó atrás en su línea de fondo: “Mucha gente murió, y muchas más van a morir a menos que se vuelva mucho más inteligente”.

Para los votantes aún indecisos sobre quién manejaría mejor la pandemia, es posible que el intercambio no haya ofrecido nada nuevo.

__

RECONOCIMIENTO RACIAL

Trump dijo que Biden fue el político que ayudó a encarcelar a millones de afroamericanos con la ley criminal de 1994. Biden llamó a Trump “el racista” en la Oficina Oval.

Para una nación que enfrenta un verano de disturbios raciales y siglos de injusticia, el debate fue el último punto álgido cultural.

Biden guardó silencio mientras Trump lo atacaba como una herramienta de la “izquierda radical” y una figura débil que se opone a la “ley y el orden”. Presionó a Biden repetidamente para que nombrara cualquier sindicato policial que lo respaldara. Acusó falsamente a Biden de querer “desfinanciar a la policía”.

Biden no capitalizó cuando Trump se negó a condenar a las milicias armadas e insistió, en contra de la orientación de su propio director del FBI: “Este no es un problema de derecha. Este es un problema de izquierda “.

“Chicos orgullosos, retrocedan y hagan una pausa”, dijo Trump cuando se le pidió al grupo de extrema derecha. “Pero te diré una cosa, alguien tiene que hacer algo con Antifa y la izquierda”.

El exvicepresidente intentó retroceder, pero no hasta que Trump presentó sus argumentos, incluidas las tergiversaciones.

Biden recuperó el equilibrio burlándose de las advertencias del presidente sobre los suburbios, diciendo: “No reconocería un suburbio a menos que tomara un camino equivocado”. Y tal vez revelando la idea de permitirle a Trump la ventaja retórica, Biden dijo: “Todos estos silbidos de perros y el racismo ya no funcionan”.

__

PREGUNTA SOBRE LA CORTE, RESPUESTA SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA

Trump defendió su decisión de nominar a Amy Coney Barrett a la Corte Suprema pocas semanas antes del día de las elecciones y dijo que “las elecciones tienen consecuencias”.

Biden dijo que “no se opone a la justicia”, pero dijo que “el pueblo estadounidense tiene derecho a opinar sobre quién es el candidato a la Corte Suprema”.

Pero en lugar de litigar el bloqueo de Merrick Garland por parte de los republicanos en 2016 ante el tribunal superior, Biden rápidamente se centró en los problemas que potencialmente se presentarán ante el tribunal: atención médica y aborto. Es un esfuerzo del demócrata para reenfocar la lucha de confirmación casi segura por el tercer juez de Trump en la Corte Suprema en un asalto a Trump y su historial.

Biden dijo que Barrett, quien sería el sexto juez de la corte de nueve miembros en ser designado por un republicano, pondría en peligro la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y a decenas de millones de estadounidenses con condiciones preexistentes, y pondría en peligro el aborto legalizado. Fue una reformulación del debate político en términos mucho más favorables para el demócrata, y Trump jugó. Trump dijo de la conservadora Barrett: “No conoces su opinión sobre Roe vs. Wade” y defendió sus esfuerzos por tratar de socavar la popular ley de salud de la era Obama.

Biden ha intentado presionar a los demócratas para que utilicen la pelea de confirmación judicial como un grito de guerra contra Trump, y la discusión del debate se desarrolló en gran medida en su territorio.

__

WALLACE ‘INVISIBLE’ LUCHA POR CONTENER TRUMP

El moderador del debate Chris Wallace, de Fox News, trató con fuerza de mantenerse firme el martes después de decir de antemano que no era su trabajo verificar los datos de los candidatos, especialmente Trump, en tiempo real.

Pero Wallace luchó para evitar que Trump interrumpiera y, en ocasiones, pareció perder el control del debate.

“Señor. Presidente, como moderador, vamos a hablar de COVID en el próximo segmento ”, dijo Wallace.

Poco después: “Soy el moderador y me gustaría que me dejaras hacer mi pregunta”.

Minutos después: “Tengo que darle aproximadamente el mismo tiempo. Por favor, deje hablar al vicepresidente “.

Y cuando Wallace notó que Trump no había ideado su plan de atención médica en casi cuatro años, Trump le devolvió la pregunta a Wallace.

“En primer lugar, estoy debatiendo contigo y no con él. Esta bien. No me sorprende.”

Wallace dijo que quería ser “invisible”.

Bueno, eso era imposible.

__

NEGOCIO FAMILIAR

Como era de esperar, Trump encontró una manera de sacar a colación a Hunter Biden, el hijo del exvicepresidente, y reciclar las acusaciones sobre las prácticas comerciales internacionales del joven Biden. Biden calificó la letanía de Trump de “desacreditada” y respondió: “Quiero decir, podemos hablar de su familia toda la noche”.

Pero Biden eludió cualquiera de los detalles de los tratos comerciales internacionales de Trump y, en cambio, se dirigió directamente a la cámara. “No se trata de mi familia o su familia”, dijo Biden mientras Trump intentaba hablar sobre él. “Se trata de tu familia”.

En un intercambio posterior, Trump interrumpió a Biden cuando hablaba de su difunto hijo, Beau Biden, quien murió de cáncer en 2015 después de haber servido en Irak.

“No conozco a Beau, conozco a Hunter”, dijo Trump.

