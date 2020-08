Conclusiones de la última noche de la convención demócrata

Una convención sin una multitud rugiente, cañones de confeti, sombreros divertidos, una reunión solo de nombre, entregó la nominación presidencial demócrata a Joe Biden el jueves, la culminación de una búsqueda de por vida que llega en un momento de crisis.

Aquí están las conclusiones clave de la última noche de la Convención Nacional Demócrata.

BIDEN CONOCIÓ EL MOMENTO

Biden necesitaba un discurso elocuente, emocional y claro que aceptara la nominación demócrata para disipar las críticas que le lanzaba casi a diario el presidente Donald Trump, e incluso para disipar las preocupaciones de algunos de sus partidarios sobre si, a los 77 años, estaba a la altura del cargo. .

Él entregó. Su actuación en muchos sentidos se parecía más al Joe Biden de su carrera temprana en el Senado, cuando era considerado uno de los mejores oradores de su partido, que al Biden en invierno, que a veces se ha detenido en discursos y debates.

Ofreció contrastes de carácter y política con Trump, comprometiéndose a unificar un país que se ha polarizado más durante el mandato de Trump.

Estaba claro que Biden quería que los votantes terminaran la noche viendo optimismo y posibilidad, incluso mientras continuaba con sus terribles advertencias sobre Trump, cuyo nombre no pronunció.

“Si me confían la presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor”, respondió Biden. “Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad”.

Es un equilibrio delicado, porque Biden ha pasado su campaña haciendo sonar la alarma sobre Trump. Pero su propósito el jueves fue reformular su experiencia en el gobierno y el sufrimiento de su familia personal en un futuro presidente que los estadounidenses pueden encontrar como una alternativa atractiva, no solo necesaria.

Sobre la pandemia y una economía herida: “El presidente aún no tiene un plan. Bueno lo haré.”

Sobre el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos por el COVID-19: “Sé lo que es”.

No era nuevo para Biden decir que quiere un país “unido en nuestra búsqueda de una unión más perfecta”. Pero fue un momento clave para él proyectar ese mensaje a una nueva audiencia.

“Fácilmente el mejor y más conmovedor discurso que Biden ha pronunciado”, dijo el historiador Michael Beschloss en Twitter.

FE EN LA VANGUARDIA

Biden y los demócratas también pusieron la fe a la vanguardia y se comprometieron a no ceder el tema a los republicanos.

El senador Chris Coons, que representa el estado natal de Biden, Delaware, habló de una fe “privada” que define personalmente a Biden, un católico romano practicante. Coons dijo que el nominado “cree en el poder de la oración” y en “la dignidad de todas las personas” porque están “hechos a imagen de Dios”.

Simone Campbell, del grupo activista por la justicia social Nuns on the Bus, pronunció la invocación. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, elogió al fallecido ícono de los derechos civiles John Lewis como un “hombre temeroso de Dios”. Otro segmento del historiador Jon Meacham se basó en el último sermón de Martin Luther King Jr.

Un video de un ayuntamiento de CNN en febrero mostró a Biden explicando su fe mientras hablaba de los asesinatos en 2015 de nueve hombres y mujeres negros por un supremacista blanco en una iglesia históricamente negra en Charleston. “Lo perdonaron”, dijo Biden sobre las familias de las víctimas. “El último acto de caridad cristiana. Lo perdonaron “.

Trump mantiene una ventaja abrumadora entre los evangélicos blancos. Pero los cambios marginales a Biden entre ese grupo y los protestantes y católicos de la línea principal podrían ser clave en los estados de campo de batalla.

TODAVÍA LA FIESTA DE OBAMA-BIDEN, ER, BIDEN-OBAMA

Cuando Biden celebró su crucial victoria en las primarias de Carolina del Sur el 29 de febrero, exclamó con orgullo: “¡Soy un demócrata Obama-Biden!”

De hecho, la convención virtual de los demócratas dejó en claro que siguen siendo el partido Obama-Biden. Sin embargo, lo que eso significa realmente, en términos de política y política, es menos claro.

A través de cuatro noches y ocho horas de programación, los oradores que reclamaron la mayor cantidad de tiempo al aire además de Biden y su candidata a la vicepresidencia Kamala Harris: el ex presidente Barack Obama y su esposa, Michelle. Y realmente no está cerca.

Obama fue el único ex presidente que habló en vivo, y habló casi cuatro veces más que el ex presidente Bill Clinton, un hombre que no es conocido por su brevedad. Michelle Obama cerró el lunes por la noche con un discurso de apertura de casi el doble del tiempo combinado otorgado a la candidata presidencial de 2016, Hillary Clinton, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, las primeras mujeres en alcanzar esos pináculos.

Es un recordatorio aleccionador para la vieja guardia demócrata de que, incluso con un hombre blanco de 77 años como nominado, el futuro del partido se parece más al primer presidente negro, su esposa y compañera de fórmula de Biden.

LA TARJETA DEL ENOJO DE LA COMPASIÓN-EMPATÍA-JUSTO

Los demócratas jugaron conscientemente con la empatía, la compasión y un poco de ira justa, todos rasgos que asociaron con Biden.

El jueves, fue Brayden Harrington, un niño de 13 años que compartió su historia de unión con Biden por su tartamudeo compartido. En un momento poderoso, lo logró, a veces tartamudeando, a través de su propio discurso, que había marcado para mostrar las cadencias, tal como dijo que Biden le había enseñado cuando se conocieron.

La noche anterior, la familia Sánchez de Carolina del Norte contó cómo las políticas de inmigración de Trump los amenazan.

El martes, el nombre de Biden fue nominado por un ascensorista de Nueva York. El lunes, Kristin Urquiza ofreció una de las líneas más memorables de la semana, mientras relataba la pérdida de su padre por el coronavirus: “Su única condición preexistente era confiar en Donald Trump, y por eso pagó con su vida”.

Algunos republicanos podrían llamarlo explotador. Algunos independientes podrían verlo como un juego obvio, incluso rancio, para el partido principal que aboga descaradamente por más acciones gubernamentales en la economía y la sociedad.

Pero los demócratas vieron un impacto adicional en el enfoque en 2020 debido al enfrentamiento en la parte superior del boleto. La tarjeta de presentación de Trump es el enfoque de decir lo que sea y de la etiqueta que infunde su retórica y, según los demócratas, sus políticas.

En resumen, los demócratas apuestan a que la mayoría de los votantes simplemente quiere lo que el ex presidente republicano George HW Bush pidió una vez: “una nación más amable y gentil”.

MIKE BLOOMBERG, VALIDADOR CAPITALISTA

Mike Bloomberg dio una sacudida a la Convención Demócrata de 2016, cuando el multimillonario ex alcalde republicano de Nueva York se descargó sobre Trump y trató de mostrar oposición a la estrella del reality show proveniente de todos los lados del espectro político.

Pero el jueves habló después de gastar mil millones de dólares en una oferta desafortunada para la nominación del partido demócrata, después de lo cual fue demandado por ex empleados por cortar su seguro médico durante una pandemia. Hay una profunda corriente de malestar entre los operativos del partido sobre él ahora.

Aún así, Bloomberg sirvió el jueves como un valioso validador de Biden como campeón del capitalismo en lugar del socialismo, saliendo de una línea de ataque de Trump. Hizo el argumento del sobrio empresario contra el presidente: “No le estoy pidiendo que vote en contra de Donald Trump porque es un mal tipo. Les pido que voten en contra de Donald Trump porque ha hecho un mal trabajo ”.

EL ‘VEEP’ INCORRECTO

La actriz Julia Louis-Dreyfus agregó algo de comedia a una convención bastante sombría que se centró en la muerte de 170.000 estadounidenses en una pandemia y la dislocación económica que ha provocado.

Louis-Dreyfus, quien interpretó a un vicepresidente y presidente en “Veep” de HBO, mezcló algunos de esos momentos conmovedores, a veces de manera incómoda, con humor a expensas de Trump.

Después de un clip de Biden discutiendo la masacre de 12 adoradores negros en una iglesia de Charleston por un supremacista blanco, y relacionándolo con cómo la iglesia lo ayudó a superar sus propias tragedias, la cámara volvió rápidamente a Dreyfus. “Solo recuerde”, dijo, “Joe Biden va a la iglesia con tanta frecuencia que ni siquiera necesita gases lacrimógenos y un grupo de tropas federalizadas para ayudarlo a llegar allí”.

Antes de presentar a una veterana de la Segunda Guerra Mundial de 95 años para hablar sobre el contraste entre Trump y Biden, Louis-Dreyfus imaginó lo que Trump tuitearía sobre ella al día siguiente.

Comenzó la noche diciendo: “Estas últimas noches han ido muy bien, hemos decidido agregar una quinta noche y reproducir el discurso de Michelle Obama en un bucle”.