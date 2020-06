Comprador de Arizona abofetea a una mujer luego de que le dijeran 'volver a México'

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

PHOENIX (CNN Newsource) – Fue la bofetada que se escuchó en todo el país.

Una mujer de Arizona le abofeteó en la cara después de decirle a otra mujer en una estación de servicio que “Regrese a México”.

Greg Conn, quien capturó todo el video, dijo que la pelea comenzó cuando una mujer llamada Tamara Harrian entró en la estación de servicio y se quejó de que su bomba no funcionaba.

Más tarde, Harrian tuvo una discusión con otra mujer, llamada Karina diciéndole que “vaya a la fila” y “regrese a México”.

Tamara luego afirma ser el gerente de la estación de servicio … Un reclamo que el negocio dijo más tarde no era cierto.

Después de un continuo de ida y vuelta, Karina finalmente golpea a Tamara después de que ella se acerca y la agarra.

“Cinco segundos después de que estaba revisando que esta dama entrara y estaba molesta porque su bomba no funcionaba y que había una línea en la estación de servicio, comenzó a gritarle al empleado que fuera a buscar a otro empleado”. adicional. “La señora se fue con ella. Le dijo al cajero que no la sirviera y que ella podría regresar a su país”.

Bob Harrian, el esposo de Tamara, luego se disculpó y dijo que su esposa sufre de una enfermedad mental.

Harrian dice que su firma de abogados ahora es objeto de acoso.

“Y la quiero mucho y no es quien es ella y solo quiero que todos sepan cuánto lo siento y la señora ese altercado, lo siento mucho, no sé su nombre, no sé cómo contactarme. solo quiero compartir lo siento mucho todo lo que pasó “.

El video que Conn publicó el sábado en Facebook recibió casi 1 millón de visitas.